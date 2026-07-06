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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صلاح وعاشور وهاني.. إشادات عالمية بنجوم منتخب مصر في مونديال 2026

صلاح وعاشور وهاني.. إشادات عالمية بنجوم منتخب مصر في مونديال 2026
صلاح وعاشور وهاني.. إشادات عالمية بنجوم منتخب مصر في مونديال 2026
عبد الفتاح تركي

حظي نجوم منتخب مصر بإشادات واسعة من وسائل إعلام وشخصيات رياضية عالمية عقب الأداء اللافت الذي قدمه الفريق خلال مباراته في بطولة كأس العالم 2026، حيث تصدر عدد من اللاعبين المشهد بفضل مستوياتهم المميزة، وفي مقدمتهم محمد هاني، وإمام عاشور، ومحمد صلاح، إلى جانب مهند لاشين ومروان عطية، بعدما قدموا أداءً نال إعجاب المتابعين والمحللين داخل مصر وخارجها، في وقت تتزايد فيه الآمال بمواصلة المنتخب نتائجه الإيجابية خلال مشواره في البطولة.

 

محمد هاني يخطف الأنظار بإشادة من شفاينشتايغر والإعلام العالمي

إشادات دولية نالت كثيرًا من لاعبي منتخب مصر المشاركين في هذه النسخة من كأس العالم 2026، بعد أدائهم القوي خلال المباريات التي جمعتهم بعدة فرق مصنّفة عالميًا، إذ نال محمد هاني إشادة كبيرة بعد المستوى الدفاعي القوي الذي قدمه أمام منتخب بلجيكا، وأبدى أسطورة الكرة الألمانية باستيان شفاينشتايغر إعجابه الشديد بما قدمه اللاعب خلال لمباراة، إلى درجة أنه حرص على النزول بنفسه لمصافحته وتحيته خلال لقاء على شاشة «أون تايم سبورت».

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منتخب مصر

امتدت الإشادات إلى وسائل الإعلام الدولية، إذ أكدت صحيفة «CGTN Sport» أن محمد هاني نجح في إغلاق أخطر جبهات المنتخب البلجيكي، بعدما فرض رقابة محكمة على اللاعب جيريمي دوكو، ولم يمنحه أي فرصة حقيقية طوال اللقاء.

محمد هاني

كما أشارت صفحة «Inputs» المتخصصة في التحليل الفني إلى أن محمد هاني قدم أفضل أداء دفاعي في المواجهات الفردية «واحد ضد واحد» أمام جيريمي دوكو خلال الموسم، في تأكيد جديد على المستوى المتميز الذي ظهر به خلال المباراة.

إمام عاشور يتألق ويحصد جائزة رجل المباراة

واصل إمام عاشور تقديم عروضه القوية، بعدما توج مجهوده بالحصول على جائزة رجل المباراة عقب تسجيله هدفًا عالميًا ساهم في قيادة منتخب مصر إلى بداية قوية أمام منتخب بلجيكا.

إمام عاشور

وأشادت كل من «بليتشر ريبورت» ووكالة «رويترز» بالهدف الذي سجله إمام عاشور، مؤكّدتين أنه أحرز أول أهدافه الدولية بطريقة رائعة أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية.

من جانبها، وصفت صحيفة «الجارديان» البريطانية إمام عاشور بأنه اللاعب الذي منح منتخب مصر البداية المثالية، مؤكدة أنه كان من أبرز نجوم اللقاء بفضل تأثيره الواضح داخل أرض الملعب.

وفي السياق ذاته، علّق بعض خبراء كرة القدم على أداء اللاعب، مؤكدين أن إمام عاشور حينما يركز داخل الملعب يكون أفضل لاعب في مصر.

محمد صلاح وإمام عاشور

محمد صلاح يواصل صناعة الفارق داخل الملعب

كما حظي محمد صلاح أيضًا بإشادة واسعة من الصحف العالمية، التي أجمعت على دوره القيادي الكبير خلال المباراة، بعدما لعب في مركز صانع الألعاب إلى جانب قيامه بدور المهاجم المتأخر، وهو ما منح المنتخب مرونة هجومية كبيرة.

محمد صلاح

وذكرت صحيفة «Liverpool Offside» أن محمد صلاح كان صاحب التمريرة الحاسمة التي جاء منها هدف إمام عاشور، كما صنع ثلاث فرص أخرى لزملائه، ليؤكد مجددًا قيمته الفنية الكبيرة ودوره المؤثر في قيادة الهجمات المصرية.

أرقام مميزة لمهند لاشين ومروان عطية

شهدت المباراة أيضًا تألقًا واضحًا لثنائي خط الوسط مهند لاشين ومروان عطية، بعدما تصدرا قائمة أكثر اللاعبين جريًا خلال اللقاء، حيث قطع مروان عطية مسافة بلغت 10.1 كم، بينما قطع مهند لاشين مسافة 10 كم، في مؤشر على المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبان.

مهند لاشين

كما حقق مهند لاشين رقمًا مميزًا بعدما أصبح أكثر لاعب نفذ تدخلات دفاعية ناجحة في مباراة بكأس العالم، بواقع 8 تدخلات، ليؤكد حضوره القوي في الجانب الدفاعي ومساهمته في الحد من خطورة المنافس.

مروان عطية

تطورات تخص عمر كمال قبل المواجهة الآتية:

شهدت الساعات الآتية تداول أنباء حول اهتمام أحد الأندية البرتغالية باللاعب عمر كمال، حيث أشير إلى وجود مفاوضات لطلب خضوعه لفترة معايشة، في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب خلال الفترة الحالية.

موعد مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين

يواصل منتخب مصر استعداداته لخوض مباراته الآتية في بطولة كأس العالم 2026، إذ يلتقي منتخب الأرجنتين في السابعة مساء غد الثلاثاء 7 يوليو 2026، بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب إلى مواصلة نتائجه الإيجابية واستكمال مشواره في البطولة والتأهل إلى الدور الربع النهائي.

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