صحيفة أرجنتينية تهاجم تعيين حكم مباراة مصر والأرجنتين

أعاد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتكليف الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير بإدارة مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، الجدل حول معايير اختيار الحكام في المباريات الإقصائية، خاصة عندما يكون أحد أطراف اللقاء منتخبًا يرتبط بتاريخ تنافسي مع بلد الحكم.

ويستضيف ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا المواجهة المرتقبة، التي أسندت إلى ليتكسير، أحد أبرز الحكام الأوروبيين في السنوات الأخيرة، والذي يحظى بمكانة كبيرة داخل منظومة التحكيم الفرنسية.

وبحسب صحيفة "إنفوباي" الأرجنتينية، فإن الجدل الدائر لا يتعلق بالمستوى الفني للحكم، وإنما يرتبط بكونه فرنسيًا، في ظل التنافس الكبير الذي جمع فرنسا والأرجنتين في السنوات الأخيرة، وعلى رأسه نهائي كأس العالم 2022، وهو ما دفع البعض للتساؤل حول مدى ملاءمة هذا التعيين.

ويُعرف ليتكسير بإدارته الهادئة للمباريات واعتماده على منح الأفضلية لاستمرار اللعب، مع تدخل محدود في إيقاف اللقاء، إلى جانب شخصيته الحاسمة في التعامل مع اللاعبين عند الضرورة، وهي السمات التي جعلته من الأسماء البارزة على الساحة الأوروبية.

كما يتمتع الحكم الفرنسي بسجل تحكيمي مميز، إذ يُعد من أكثر الحكام اعتمادًا على التواصل مع اللاعبين داخل الملعب، مع معدل منخفض نسبيًا في إشهار البطاقات مقارنة بالعديد من الحكام الدوليين.

ورغم ذلك، ترى الصحيفة أن مباريات خروج المغلوب في كأس العالم تحتاج إلى تعيينات تُجنب البطولة أي جدل محتمل، مشيرة إلى أن وجود حكم من دولة تربطها مواجهات تاريخية بأحد المنتخبين قد يفتح المجال أمام تفسيرات وتأويلات، حتى وإن كانت قراراته صحيحة.

وأشارت إلى أن أي قرار تحكيمي مؤثر خلال المباراة قد يضع الحكم تحت ضغوط كبيرة، سواء من الجماهير الأرجنتينية أو الفرنسية، وهو ما كان يمكن تجنبه عبر اختيار حكم من دولة لا ترتبط بأي خلفية تنافسية مع طرفي اللقاء.

وأكدت الصحيفة أن القضية لا تمثل تشكيكًا في نزاهة فرانسوا ليتكسير أو كفاءته، وإنما تتعلق بضرورة الحفاظ على صورة الحياد الكامل في واحدة من أهم مباريات البطولة، بما يضمن بقاء التركيز على الأداء داخل المستطيل الأخضر بعيدًا عن أي جدل تحكيمي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأرجنتيني في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في مواجهة يسعى خلالها المنتخبان لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.