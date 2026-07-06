ارتفاع ضحايا الهجوم الروسي على كييف إلى 14 قتيلا

قال غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن فرق الطوارئ انتشلت جثتين إضافيتين من تحت الأنقاض، ليرتفع عدد ضحايا الهجوم الروسي على العاصمة الأوكرانية إلى 14 قتيلا، إضافة إلى أكثر من 50 مصابا، وذلك إثر استهداف مبنى سكني في حي بوديلسكي القريب من وسط كييف، والذي تعرض لدمار واسع أدى إلى انهيار أجزاء كبيرة منه ومحاصرة عدد من السكان.

وأضاف مناف أن الإدارة العسكرية لمنطقة كييف أكدت استهداف 21 موقعا، معظمها من البنية التحتية المدنية، فيما تحدث شهود عيان عن استهداف مخزن للعتاد في بلدة فيشنيفي جنوب غربي العاصمة بصاروخ مجنح من طراز «خ-101»، دون تأكيد رسمي من السلطات الأوكرانية.

وأوضح أن المتحدثة باسم وزارة الطوارئ الأوكرانية أعلنت توقف الانفجارات بالكامل، بعد نجاح فرق الإنقاذ في إخماد الحرائق وتأمين المناطق المستهدفة، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين وإجلاء المدنيين من مواقع القصف.