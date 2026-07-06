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5 صواريخ باليستية تضرب كييف.. قتـ.لى ومصابين وزيلينسكي يلوح باستهداف منشأة نفطية في بيلاروسيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

5 صواريخ باليستية تضرب كييف.. قتـ.لى ومصابين وزيلينسكي يلوح باستهداف منشأة نفطية في بيلاروسيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، فجر اليوم، تصعيداً عسكرياً جديداً بعد رصد خمسة صواريخ باليستية روسية اتجهت نحو المدينة، وسط استمرار الهجمات التي استهدفت عدداً من المناطق.

وأفادت السلطات الأوكرانية بسقوط ثلاثة قتلى وإصابة خمسة آخرين جراء الغارات الروسية على العاصمة، فيما أعلنت فرق الإنقاذ حالة استنفار للتعامل مع آثار القصف.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن عدداً من السكان لا يزالون محاصرين داخل مبنى سكني أصابه صاروخ روسي، موضحاً أن العالقين موجودون بين الطابقين السابع والتاسع، بينما تواصل فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ.

وفي تطور متصل، صعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من لهجته تجاه بيلاروسيا، مهدداً باستهداف مصفاة موزير النفطية إذا استمرت مينسك في تزويد روسيا بالوقود، في خطوة تعكس اتساع دائرة التوتر الإقليمي بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية بين موسكو وكييف.

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