قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل سعر الذهب في تعاملات اليوم الإثنين 6-7-2026
ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة؟
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3342 قتـ.يلا
الأحوال الجوية تربك استعدادات الأرجنتين قبل مواجهة مصر في كأس العالم
كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
موسكو: الناتو ماض في نهجه العدائي ولا مؤشرات على تغيير موقفه من روسيا
ذروة الصيف.. الرطوبة تتجاوز 80% في القاهرة والحرارة تصل لـ 43 بالصعيد
سعر أغلي عيار ذهب في الصاغة الآن
بقوة تقارب 470 حصانًا.. مواصفات بي إم دبليو iX3 موديل 2026
4210 وظائف بمشروع الضبعة النووية.. الرواتب تصل لـ35 ألف جنيه قدم الآن
اليمن.. توجيهات رئاسية برفع التأهب العسكري عقب هجوم حوثي على الساحل الغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3342 قتـ.يلا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 25 يونيو إلى 3342 قتيلاً، وفقًا لما أعلنته السلطات الفنزويلية، التي أضافت أن هناك 16470 جريحًا، وأن عدد المشردين جراء الكارثة الطبيعية بلغ 17345 شخصًا.

 كما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) بدفن أكثر من 150 ضحية مجهولة الهوية في مقبرة بمدينة لا غوايرا، المنطقة الأكثر تضررًا من الكارثة.

وأطلقت الحكومة الفنزويلية، مبادرة وطنية شاملة لإعادة الإعمار تحت اسم "فنزويلا تنهض من جديد"، بهدف إعادة بناء المنازل والبنية التحتية التي تضررت جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 يونيو الماضي بقوة 7.2 و7.5 درجة.

وأعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريجيز أن المبادرة ستوحد عددا من البرامج الحكومية الخاصة بالإسكان والتنمية العمرانية، ضمن إطار موحد لتنسيق جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.

ونقلت شبكة تيليسور الفنزويلية عن رودريجيز قولها إنها قررت إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مشاريع إصلاح البنية التحتية، مشيرة إلى أن هذه الأموال ما تزال مجمدة لدى صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى، ومن المقرر تخصيصها لإعادة إعمار المجتمعات المتضررة من الزلزال.

كما كشفت عن اتفاق مع المصارف العامة والخاصة لتفعيل برامج تمويل عقاري مدعومة للأسر المتضررة، تشمل دعما حكوميا يصل إلى 80% من قيمة التمويل.

وفي إطار إجراءات الدعم، أعلنت الحكومة إطلاق برنامج تمويلي يوفر مخصصات مالية شهرية لمدة ستة أشهر للأسر الأكثر تضررا، بهدف توفير دخل طارئ يساعدها على تجاوز آثار الكارثة.

وشملت الإجراءات أيضا إعفاءات ضريبية على معاملات تسجيل العقارات والإيجارات وشراء المساكن، إلى جانب حظر تصدير مواد البناء لضمان توافرها في السوق المحلية وتسريع عمليات إعادة الإعمار.

وأكدت رودريجيز أن أولوية الحكومة الحالية تتمثل في تقديم الدعم الفوري للعائلات التي فقدت أقاربها أو منازلها، مشيرة إلى أن اللجنة الرئاسية تواصل تقييم الأضرار ميدانيا، من خلال فحص المنازل لتحديد مدى صلاحيتها للسكن.

وأضافت أن عمليات التمويل لإصلاح المنازل المتضررة بدأت بالفعل عبر النظام المصرفي، بما يتيح لأصحابها الشروع في أعمال الترميم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضحت الرئيسة بالإنابة، خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي، أن الحكومة تتابع مؤشرات الاقتصاد الكلي وتأثير الزلزالين على القطاعات الإنتاجية.. مؤكدة استمرار نشاط قطاع النفط والغاز وتحسن أدائه خلال الربع الثاني من العام، إلى جانب استقرار الإيرادات الضريبية وتوافر إمدادات الغذاء والدواء.

وأشارت إلى تفعيل خطة خاصة تشمل 10 قطاعات اقتصادية لدعم جهود التعافي، من بينها القطاع المصرفي، سوق المال، قطاع البناء، ريادة الأعمال، الاقتصاد المجتمعي، وقطاعات الطاقة والأدوية والغذاء.

واختتمت رودريجيز تصريحاتها بالتأكيد على أن فنزويلا ستتجاوز آثار الكارثة، مشيدة بحالة التضامن الوطني والدولي التي رافقت عمليات الاستجابة، ومقدمة التعازي لأسر ضحايا الزلزالين.


 

فنزويلا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا حصيلة ضحايا الزلزال الحكومة الفنزويلية زلزال فنزويلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

الحماية الاجتماعية

الرئيس السيسي يصدق على زيادات جديدة وعلاوات للموظفين.. التفاصيل وموعد الصرف

أسعار الطماطم

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الطماطم بالأسواق.. كم يصل سعر الكيلو؟

مجلس الشيوخ

حقيقة تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة

موجة حر

الصيف الحقيقي بدأ.. موجة حر غير مسبوقة وتحذيرات عاجلة

مباراة مصر والأرجنتين

قناة مجانية مفتوحة للمشاهدة.. موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

ميسي

هل يغيب ميسي عن مباراة الأرجنتين ضد مصر فى دور الـ16 بكأس العالم؟

ترشيحاتنا

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

تمساح شبرامنت

تفاصيل ليلة الرعب في الجيزة.. حقيقة تمساح شبرامنت الذي هز منصات التواصل الاجتماعي

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

بالصور

تامر حسني وإليسا وجورج وسوف وأحمد سعد.. تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026 |تقرير

تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026

منهم باسم سمرة ومحمد محمود عبد العزيز.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى المنتج الفني ياسر صبحي

نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| أرسلها لجروبات الغش.. ضبط المتسبب في تصوير ورقة امتحان إنجليزي الثانوية

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| هل يفرض فيفا عقوبة على حسام حسن بسبب رفعه علم فلسـ طين؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| تراجع الدولار لهذا السعر لأول مرة منذ 4 أشهر

إيمان عبد اللطيف

الأوراق المطلوبة والخطوات لترخيص عربة طعام .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد