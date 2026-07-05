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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الطماطم بالأسواق.. كم يصل سعر الكيلو؟

أسعار الطماطم
أسعار الطماطم
شيماء مجدي

ارتفعت أسعار الطماطم بشكل مفاجئ اليوم الأحد بالأسواق ، ليتفاجئ المواطنون بسعر الكيلو يتراوح من 25 لـ 30 جنيها ، بعدما سجل سعر يتراوح من 10 لـ 15 جنيه .

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الارتفاع الذي تشهده أسعار الطماطم في الأسواق خلال الفترة الحالية لا يدعو للقلق، موضحًا أنه يعد أمرًا طبيعيًا يحدث في بعض المواسم نتيجة عدد من العوامل المرتبطة بالإنتاج والظروف المناخية، وليس بسبب وجود أزمة في المحصول أو نقص حاد في الكميات المنتجة.

توقعات بانخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة

وأشار أبو صدام خلال تصريحات لـ “صدى البلد” إلى أن أسعار الطماطم مرشحة للتراجع مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع زيادة الكميات المطروحة في الأسواق وتحسن حركة المعروض، مؤكدًا أن الأسعار ستعود إلى معدلاتها الطبيعية التي تتراوح بين 7 و10 جنيهات للكيلوجرام، مع استقرار عمليات الحصاد والتوريد.

وكالة

وأوضح أن السوق المصرية تعتمد بشكل كبير على حجم المعروض اليومي من الخضروات، وهو ما يجعل الأسعار تتغير بصورة مستمرة وفقًا لمعدلات الإنتاج والعرض والطلب.

ارتفاع تكاليف الإنتاج أحد أبرز الأسباب

وأوضح نقيب الفلاحين أن السبب الرئيسي وراء الزيادة الحالية في أسعار الطماطم يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، سواء فيما يتعلق بمستلزمات الزراعة أو عمليات النقل والتداول، إلى جانب الزيادة الملحوظة في تكاليف نقل المحصول من المزارع إلى أسواق الجملة ثم إلى منافذ البيع المختلفة.

وأضاف أن المزارعين يواجهون خلال هذه الفترة أعباء إضافية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يرفع تكلفة الحفاظ على جودة المحصول حتى وصوله إلى المستهلك.

نصائح لكشف الطماطم المرشوش بالمبيدات

موجات الحرارة ترفع نسب الفاقد

ولفت أبو صدام إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تؤثر بشكل مباشر على محصول الطماطم، إذ تتسبب في زيادة نسب الفاقد والتلف سواء أثناء الحصاد أو خلال عمليات النقل والتخزين، وهو ما يقلل الكميات الصالحة للتسويق ويؤثر على حجم المعروض داخل الأسواق.

وأشار إلى أن زيادة نسبة "التوالف" تُعد من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين في فصل الصيف، خاصة بالنسبة للمحاصيل سريعة التلف مثل الطماطم، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الأسعار لفترات محدودة.

تذبذب الأسعار ظاهرة موسمية

وأوضح نقيب الفلاحين أن أسعار الطماطم كانت قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى في بعض الأسواق خلال الأيام الأخيرة، مؤكدًا أن هذه التحركات السعرية تُعد من السمات الطبيعية لسوق الخضروات، الذي يتأثر بالعوامل الموسمية والظروف المناخية ومستويات الإنتاج.

وأضاف أن التغيرات في أسعار الخضروات تحدث بصورة دورية على مدار العام، وفقًا لمواسم الزراعة والإنتاج، فضلًا عن تأثرها بدرجات الحرارة وكميات المعروض اليومية.

لا توجد أزمة في الإنتاج

وشدد أبو صدام على أن ما يحدث حاليًا لا يعكس وجود أزمة إنتاج أو نقصًا حقيقيًا في محصول الطماطم، وإنما هو ارتفاع مؤقت فرضته عوامل موسمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، إلى جانب تأثير موجات الحر على المحصول.

نصائح لكشف الطماطم المرشوش بالمبيدات

وأكد أن الأسواق ستشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة مع زيادة الإنتاج وارتفاع حجم المعروض، وهو ما سينعكس على تراجع الأسعار تدريجيًا وعودة السوق إلى توازنه الطبيعي، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تتكرر سنويًا في عدد من المحاصيل الزراعية، ولا تستدعي القلق لدى المستهلكين.

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