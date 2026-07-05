برلماني: فتح 21 سوقا جديدة أمام الحاصلات الزراعية يعزز قوة الاقتصاد المصري

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بـ مجلس الشيوخ، أن نجاح الدولة في فتح 21 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية خلال النصف الأول من عام 2026؛ يمثل إنجازًا اقتصاديًا مهمًا يعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.

وقال عبد الحميد، في تصريحات خاصة، إن التوسع في النفاذ إلى أسواق جديدة بمختلف قارات العالم يؤكد تنامي الثقة الدولية في جودة الحاصلات الزراعية المصرية، وهو ما جاء نتيجة تطوير منظومة الحجر الزراعي، والالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، إلى جانب جهود الدولة في دعم القطاع الزراعي ورفع كفاءة منظومة التصدير.

وأضاف أن دخول أسواق جديدة مثل المكسيك، وفيتنام، وأوزبكستان، وبيرو، وأوروجواي، والسلفادور، وبنما، وجمهورية الدومينيكان، يمثل خطوة مهمة نحو تنويع الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على أسواق بعينها، بما يعزز استدامة الصادرات المصرية.

زيادة الصادرات الزراعية

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن زيادة الصادرات الزراعية تسهم في توفير المزيد من النقد الأجنبي، ودعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة في القطاعين الزراعي والتصديري.

وطالب النائب بمواصلة التوسع في فتح أسواق جديدة أمام مختلف المنتجات المصرية، مع تقديم مزيد من الدعم للمصدرين، بما يحقق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر التجارية على المستوى الدولي.