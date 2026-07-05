برلماني: ما تم حله من أزمة العدادات الكودية لا يتجاوز 10%

أكد النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، أن العديد من أعضاء البرلمان لا يجدون إجابات واضحة على تساؤلات المواطنين بشأن أزمة العدادات الكودية، ووقف البطاقات التموينية المرتبط بهذا الملف، لعدم حضور وزير الكهرباء ووزيرة التنمية المحلية إلى مجلس النواب لتوضيح الأمر.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن ما تم حله من مشكلات العدادات الكودية خلال الفترة الأخيرة لا يمثل سوى 10% من إجمالي الأزمة، مؤكدًا أن المواطنين ينتظرون حلولًا نهائية لهذا الملف.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب يحتاجون إلى رد واضح من الحكومة بشأن ما تم إنجازه، وما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه لا توجد ضوابط واضحة بشأن قرار محاسبة مستخدمي العدادات الكودية وفق التعريفة الأعلى.

وأوضح أن هناك نحو 10 ملايين مواطن يُحاسبون على استهلاك الكهرباء وفق أعلى تعريفة، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، معلقًا: "اللي يتجه للتصالح يجب حل مشكلته".

وتابع أن ملف التصالح على مخالفات البناء لم يحل بالشكل المطلوب، رغم كثرة الإجراءات التي تم اتخاذها، مشيرًا إلى أن نسبة المواطنين الذين أتموا التصالح وحصلوا على نموذج (10) لم تتجاوز 10%.