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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كيروش يعلن رحيله عن منتخب غانا بعد الخروج من كأس العالم

كيروش
كيروش
مجدي سلامة

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش رحيله رسميًا عن منصبه مديرًا فنيًا لمنتخب غانا، بعد نهاية مشوار "النجوم السوداء" في بطولة كأس العالم 2026.

وودع المنتخب الغاني منافسات البطولة من دور الـ32، عقب خسارته أمام كولومبيا بهدف دون رد، لتنتهي بذلك مسيرة كيروش مع المنتخب.

ووجه المدرب البرتغالي رسالة وداع مؤثرة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قال فيها: "كرة القدم، كالحياة، تعلمنا درسًا خالدًا، إما أن تفوز أو تتعلم، أغادر هذه الرحلة بفخر بما حققناه، ولكن أيضًا بشعور من التطلع الدائم للمزيد، والوصول إلى مستوى أعلى لا ينبغي أن يكون غاية في حد ذاته، بل بداية لطموحات أكبر".

وأضاف: "لن يُبنى مستقبل النجوم السوداء على أرض الملعب فقط، بل يجب أن يبدأ خارج الملعب من خلال تهيئة أفضل بيئة لإعداد وحماية وتطوير مواهب غانا الكروية".

وحرص كيروش على توجيه الشكر إلى الاتحاد الغاني لكرة القدم ولاعبيه والجهاز الفني، قائلاً: "أشكر رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة على منحي شرف خدمة منتخب غانا، كما أشكر اللاعبين وطاقمي على شجاعتهم والتزامهم وإخلاصهم".

كما وجه رسالة إلى الجماهير، قال فيها: "قد لا نستطيع الادعاء بأننا حققنا الرضا الرياضي الكامل، لكن يمكننا أن نقول بكل فخر إننا مثلنا غانا خير تمثيل، وأعدنا الاحترام والمصداقية للنجوم السوداء على أعلى مستويات كرة القدم".

رحيل كيروش

ونجح المدرب البرتغالي، في قيادة غانا إلى التأهل من دور المجموعات، بعدما احتل أحد المركزين المؤهلين في مجموعة قوية ضمت كرواتيا وإنجلترا وبنما، قبل أن يتوقف مشوار الفريق في دور الـ32.

ولم يعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم حتى الآن هوية المدير الفني الجديد، الذي سيتولى قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

كأس العالم كارلوس كيروش منتخب غانا

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