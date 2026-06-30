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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد صالح :حسام حسن أفضل من كيروش.. منتخب مصر يسير بصورة مميزة

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

علق أحمد صالح نجم نادى الزمالك السابق علي أداء المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، خلال مشواره فى بطولة كأس العالم 2026 المقامة بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أحمد صالح فى تصريحات لبرنامج البريمو عبر فضائية TeN: "تأهل المنتخب الوطنى إلى دور الـ 32 فى بطولة كأس العالم أمر طبيعى بالنظر إلى زيادة عدد المنتخبات المشاركة فى البطولة، كما أن جميع المنتخبات الإفريقية تأهلت باستثناء المنتخب التونسى الذى مر بظروف صعبة خلال المونديال، ولذلك أرى أن الإنجاز الحقيقى سيكون التأهل إلى دور الستة عشر وتجاوز عقبة أستراليا".


وتابع: "على الرغم من ذلك فإن نتائج حسام حسن مع المنتخب الوطنى حتى الآن مميزة للغاية، ويسير بخطى ثابتة منذ توليه تدريب الفراعنة، وهو أفضل من البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الأسبق للمنتخب، كما أن الأداء تحت قيادة حسام حسن أفضل كثيراً من الفترات الماضية".


دخل منتخب مصر الأول لكرة القدم مرحلة الحسم في استعداداته لمواجهة منتخب أستراليا، المقرر إقامتها ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، حيث خاض الفريق مرانًا قويًا مساء الإثنين على ملعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين الأمريكية، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، الذي ركز على رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل اللقاء المرتقب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أستراليا مساء الجمعة المقبل، بعدما تأهل إلى دور الـ32 عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط.

أحمد صالح نجم نادى الزمالك السابق المنتخب الوطنى بطولة كأس العالم 2026 TEN

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