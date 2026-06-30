كأس العالم 2026.. منتخب مصر يواصل استعداداته بقوة لمواجهة أستراليا

دخل منتخب مصر الأول لكرة القدم مرحلة الحسم في استعداداته لمواجهة منتخب أستراليا، المقرر إقامتها ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، حيث خاض الفريق مرانًا قويًا مساء الإثنين على ملعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين الأمريكية، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، الذي ركز على رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل اللقاء المرتقب.

مشاركة جزئية لحمدي فتحي

شهدت الحصة التدريبية مشاركة لاعب الوسط حمدي فتحي في جزء من المران، في خطوة إيجابية تؤكد اقترابه من العودة الكاملة إلى التدريبات الجماعية، بينما واصل الثلاثي محمد صلاح ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح تنفيذ برامجهم العلاجية والتأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، في محاولة لتجهيزهم في أقرب وقت ممكن، وفقًا لحالة كل لاعب.

حضور رسمي لدعم المنتخب قبل المواجهة المرتقبة

حظي مران المنتخب بحضور عدد من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، يتقدمهم هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب، إلى جانب خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة محمد الشربيني، ومصطفى أبو زهرة، ومحمد أبو حسين، وطارق أبو العينين، وذلك في إطار تقديم الدعم المعنوي للجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة المهمة.

إصابة أحمد فتوح تُبعده عن مواجهة أستراليا

في المقابل، تلقى الجهاز الفني ضربة جديدة بعدما أكدت الفحوصات الطبية إصابة أحمد فتوح بتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لتصبح فرص لحاقه بمباراة أستراليا شبه معدومة، في ظل حاجة اللاعب لفترة علاج وتأهيل قبل العودة للملاعب.

كريم حافظ الأقرب لتعويض الغياب

ومع تأكد غياب فتوح، بدأ الجهاز الفني بقيادة حسام حسن تجهيز كريم حافظ لقيادة الجبهة اليسرى أمام المنتخب الأسترالي، بعدما أصبح المرشح الأول لشغل مركز الظهير الأيسر، في ظل الثقة التي يحظى بها من الجهاز الفني، والذي يسعى للحفاظ على التوازن الدفاعي والفعالية الهجومية في واحدة من أهم مباريات المنتخب خلال مشواره في مونديال 2026