قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية
كأس العالم 2026.. منتخب مصر يواصل استعداداته بقوة لمواجهة أستراليا
سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان
كارثة السرعة الزائدة.. إصابة 10 أشخاص في تصادم ميكروباص ولودر بالغربية
واثق الخطى.. منتخب مصر يدعم زيزو برسالة قبل مواجهة أستراليا
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.. آخر تحديث
دعاء بعد صلاة الفجر.. أفضل الأدعية المستحبة لبدء اليوم بالبركة والرزق
المفاجأة قد تتحقق.. التعادل 1-1 يحسم الوقت الأصلي بين باراجواي وألمانيا
تفوق على أساطير.. مانويل نوير يدخل تاريخ كأس العالم أمام باراجواي
الرئيس الإيراني: سنفي بتعهداتنا إذا التزم الجانب الأمريكي بالاتفاق
زيادة الإحساس بالحرارة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة خلال يوليو وأغسطس
تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم 2026.. منتخب مصر يواصل استعداداته بقوة لمواجهة أستراليا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

دخل منتخب مصر الأول لكرة القدم مرحلة الحسم في استعداداته لمواجهة منتخب أستراليا، المقرر إقامتها ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، حيث خاض الفريق مرانًا قويًا مساء الإثنين على ملعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين الأمريكية، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، الذي ركز على رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل اللقاء المرتقب.

مشاركة جزئية لحمدي فتحي

شهدت الحصة التدريبية مشاركة لاعب الوسط حمدي فتحي في جزء من المران، في خطوة إيجابية تؤكد اقترابه من العودة الكاملة إلى التدريبات الجماعية، بينما واصل الثلاثي محمد صلاح ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح تنفيذ برامجهم العلاجية والتأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، في محاولة لتجهيزهم في أقرب وقت ممكن، وفقًا لحالة كل لاعب.

حضور رسمي لدعم المنتخب قبل المواجهة المرتقبة

حظي مران المنتخب بحضور عدد من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، يتقدمهم هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب، إلى جانب خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة محمد الشربيني، ومصطفى أبو زهرة، ومحمد أبو حسين، وطارق أبو العينين، وذلك في إطار تقديم الدعم المعنوي للجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة المهمة.

إصابة أحمد فتوح تُبعده عن مواجهة أستراليا

في المقابل، تلقى الجهاز الفني ضربة جديدة بعدما أكدت الفحوصات الطبية إصابة أحمد فتوح بتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لتصبح فرص لحاقه بمباراة أستراليا شبه معدومة، في ظل حاجة اللاعب لفترة علاج وتأهيل قبل العودة للملاعب.

كريم حافظ الأقرب لتعويض الغياب

ومع تأكد غياب فتوح، بدأ الجهاز الفني بقيادة حسام حسن تجهيز كريم حافظ لقيادة الجبهة اليسرى أمام المنتخب الأسترالي، بعدما أصبح المرشح الأول لشغل مركز الظهير الأيسر، في ظل الثقة التي يحظى بها من الجهاز الفني، والذي يسعى للحفاظ على التوازن الدفاعي والفعالية الهجومية في واحدة من أهم مباريات المنتخب خلال مشواره في مونديال 2026

كأس العالم منتخب مصر استراليا حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 .. جدول الأجور الجديدة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة فادحة لـ الجنيه الذهب خلال أسبوع

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي.. أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

مجلس النواب

النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة

ترشيحاتنا

نواف سلام- رئيس الحكومة اللبنانية

بعد رفع حظر السفر إلى بيروت.. رئيس الحكومة اللبنانية يوجه رسالة لرئيس الإمارات

صورة أرشيفية

غارة إسرائيلية تستهدف منطقة بين القنطرة ودير سريان جنوبي لبنان

المفوضية الأوروبية

الاتحاد الأوروبي يشدد قبضته على الواردات الصينية برسوم جديدة

بالصور

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

"أثر التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية" رسالة ماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

أشرف زكي وأحمد صفوت يقدمان واجب العزاء في المنتج غزال الشال

احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي

فيديو

أغنية أنا بعدك ل الشامي

أنا بعدك.. الشامي يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

أغنية نص ملعب قلبي لحكيم

بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد