بقناع باتمان.. حسام عبد المجيد يعود إلى تدريبات منتخب مصر

شارك حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر، في المران الجماعي للفراعنة استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا، مرتديًا قناعًا واقيًا يشبه قناع “باتمان”، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في الوجه.

وجاءت مشاركة عبد المجيد في التدريبات لتؤكد جاهزيته لاستكمال مشواره مع المنتخب، بعدما غاب عن مواجهة مصر وإيران بسبب الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن اللقاء.

وظهر مدافع المنتخب بحالة بدنية جيدة خلال المران، وسط آمال الجهاز الفني في الاستفادة من خدماته خلال المباراة المرتقبة أمام أستراليا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم

موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة، والسعي لبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.