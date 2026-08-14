رسامة ولقاءات أبوية.. الأنبا ميخائيل يترأس قداس دير الأنبا برسوم

ترأس، اليوم، الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، صلاة القداس الإلهي بالكنيسة الأثرية بدير القديس العظيم الأنبا برسوم بالمعصرة.

وشارك نيافته في الصلاة القمص جبرائيل القمص بيشوي، إلى جانب خورس شمامسة الدير، ومكرسات الأنبا برسوم، وشعب الإيبارشية، وشهدت الصلوات طقس رسامة ثلاثة من أبناء الإيبارشية في رتبة "إبصالتس".

وعقب انتهاء القداس الإلهي، حرص نيافة الأنبا ميخائيل كعادته الرعوية والأبوية على عقد جلسات خاصة مع أبناء الإيبارشية، للاطمئنان على أحوالهم الشخصية والروحية وتقديم الإرشاد والنصيحة الأبوية لهم.