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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يشعل حرب الرسوم.. قرار مفاجئ بفرض جمارك على المسيرات ومكوناتها

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
القسم الخارجي

أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على أحجام معينة من المُسيّرات و25% على صغيرة الحجم، وفرض رسوم بنسبة 10% على المُسيرات البريطانية.


وأضاف البيت الأبيض أن القرار يدخل حيز التنفيذ بعد 21 يوما من توقيعه.


أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس عن إنشاء أول قوة مهام متعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية.


وأوضحت القيادة المركزية أن قوة المهام ستستخدم مسيرات هجومية بدعم عسكري أمريكي وشركاء إقليميين.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، يوم الخميس إن الجيش الأمريكي قادر على إبقاء الحصار على الموانئ الإيرانية طالما دعت الحاجة.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أنه "بإمكان البحرية الأمريكية الحفاظ على حصار كهذا إلى أجل غير مسمى لأننا سنقوم بتدوير السفن ذهاباً وإياباً، كما فعلنا، وسنستمر في ذلك"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

ترامب يشعل حرب الرسوم ترامب حرب الرسوم المُسيرات البريطانية الرئيس الأمريكي

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