مزاعم الفساد تلاحق ترامب.. دعوى قضائية بسبب رسوم 100 ألف دولار على تروث سوشيال

رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أثارت خدمة اشتراك تتقاضى ما يصل إلى 100 ألف دولار شهريًا للوصول المبكر إلى منشوراته على منصته "تروث سوشيال" مزاعم بالفساد.

وقدمت الدعوى القضائية، في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، من قبل منظمة "إنترسبت" ومؤسسة "حرية الصحافة" ضد ترامب واثنين من مساعديه والمكتب التنفيذي للرئيس، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

تستهدف الدعوى القضائية "Truth API"، وهي خدمة بيانات مدفوعة أطلقتها مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة المطورة لمنصة Truth Social، في الأول من أغسطس.

وتصف الدعوى هذا الترتيب بأنه "استثنائي وفاسد وغير دستوري".

تتيح هذه الخدمة للمشتركين المدفوعين الوصول بشكل أسرع من عامة الجمهور إلى منشورات عشرة من أبرز حسابات المنصة، بما في ذلك حساب ترامب نفسه، بالإضافة إلى حسابات نائب الرئيس، جيه دي فانس؛ والمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت؛ ومسؤولين كبار آخرين.

يدفع المشتركون 100 ألف دولار شهريًا، أو 60 ألف دولار شهريًا عند الاشتراك لمدة ثلاث سنوات.

لترامب تاريخ في استخدام منصة "تروث سوشيال" لنشر أخبار حساسة تؤثر على السوق، بما في ذلك منشورات حول الرسوم الجمركية والحرب على إيران، والتي تسببت في تقلبات حادة في أسعار الأسهم والنفط.

بل إن كيفن ماكجورن، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة "ترامب ميديا"، روّج للخدمة كوسيلة لمنح الشركات وصولاً سريعاً إلى منشورات المنصة "الأكثر تأثيراً على السوق".

ووصفها بأنها منتج "هامش ربح مرتفع" يهدف إلى توفير "مصدر دخل مستمر وهام".