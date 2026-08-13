الداخلية تكشف تفاصيل مطاردة قائد دراجة نارية لسيارة ربع نقل بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قائد دراجة نارية حال قيامه بمطاردة مستقلى سيارة "ربع نقل" زاعماً قيامهم بسرقة مبلغ مالى منه بالإسكندرية.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 9/ الجارى قام بشراء 4 دواب "خرفان" من الأشخاص الظاهرة بمقطع الفيديو مقابل مبلغ مالى متفق عليه، وعقب إنصرافهم مستقلين سيارة "ربع نقل" فوجئ بأن الدواب فى حالة إعياء، فقام عقب ذلك بإستقلال دراجته النارية "منتهية التراخيص، ولا يحمل رخصة قيادة" وحاول اللحاق بهم بدائرة القسم وتصويره مقطع الفيديو المشار إليه ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى ونفى قيامهم بسرقة مبلغ مالى منه وعلل إدعائه بذلك للإهتمام بشكواه.





أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" ومستقليها (تاجر دواب، سائق ، مزارعان – جميعهم مقيمين بالبحيرة)، وضبط بحوزتهم (العصى الخشبية الظاهرة بمقطع الفيديو)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (المبلغ المالى).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









