آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

طرح اليوم المطرب الشاب آدم البنا، أول ألبوماته الغنائية، بعدما قام بطرح عدد كبير من الأغنيات السينجل، والألبوم الجديد بعنوان "في مدينتك"، وتم طرحه عبر موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLd1wx7xgGgc8

ويضم العمل 15 أغنية متنوعة ومختلفة، تجمع بين أنماط ونماذج مميزة، وقام آدم بتلحين 7 أغنيات من الألبوم بالتعاون مع عدد من أبرز صناع الموسيقى، وهم الشعراء عزيز الشافعي، ومحمد عاطف، ومصطفى ناصر، و وافي عرفة، وأحمد شكري، ومودي نبيل، وأحمد سليم، وأحمد خاطر، وأحمد إبراهيم، ومحمد عطية، والملحنون عزيز الشافعي، ومدين، وفارس فهمي، والموزعين الموسيقيين ديفيد أمين، وعمرو عبد الفتاح، وإسلام زكي، وعمرو الخضري، وكريم عبد الوهاب، ومدين، و وسام عبد المنعم..

كما قام آدم البنا بتصوير ثلاث أغنيات من الألبوم هي "عاد معتذرا" و"كنت بحبه" و"خايف" مع المخرج أيمن نور، والألبوم توزيع شركة ديجيتال ساوند.

ألبوم"في مدينتك"

يضم ألبوم"في مدينتك" 15 أغنية مختلفة، ومتنوعة، وهى:.. "لوحدك مش هتمشي".. كلمات : وافي عرفه الحان : أدم البنا توزع : ديفيد أمين.. "مع بعضنا".. كلمات : محمد عاطف الحان : مدين توزيع :عمرو عبد الفتاح.. "خايف".. كلمات و الحان : عزيز الشافعي توزيع : إسلام زكي..

"أنا غير زمان"..كلمات : احمد شكري الحان : فارس فهمي توزيع : عمرو الخضري "سحر الدنيا فيكي".. كلمات : مودي نبيل الحان : فارس فهمي توزيع : كريم عبد الوهاب "في مدينتك"..كلمات و الحان : عزيز الشافعي توزيع : ديفيد أمين "عاد معتذرآ".. كلمات : وافي عرفه الحان : أدم البنا توزيع : عمرو الخضري "أخبارك إيه في البعد".. كلمات : أحمد سليم الحان : أدم البنا توزيع : إسلام زكي "دروس متكلفة".. كلمات : أحمد خاطر الحان : أدم البنا توزيع :عمرو الخضري "رايقين".. كلمات : احمد ابراهيم الحان : أدم البنا توزيع : عمرو الخضري "حلوه النظرات"..كلمات : وافي عرفه الحان : أدم البنا توزيع : عمرو الخضري "الساعه كام".. كلمات : محمد عطيه الحان : فارس فهمي توزيع : كريم عبد الوهاب "غوالي".. كلمات : أحمد سليم الحان : أدم البنا توزيع : عمرو الخضري "ريحه البرفان".. كلمات : احمد شكري الحان : فارس فهمي توزيع : وسام عبد المنعم "كنت بحبه".. كلمات : مصطفى ناصر الحان و توزيع : مدين.