فصل الكهرباء عن 7 مناطق بمدينة نجع حمادي بقنا | مواعيد وأماكن

أعلنت محافظة قنا ، في بيان لها اليوم الجمعة، عن فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق رئيسية بنطاق مدينة نجع حمادي، لإجراء أعمال الصيانة الدورية المقررة لرفع كفاءة الشبكة.



وأوضح بيان المحافظة، بأن الانقطاع يأتي تنفيذاً لخطة الصيانة السنوية الخاصة بأكشاك المحولات الكهربائية بالمدينة، والتي تهدف إلى ضمان استقرار التغذية الكهربائية وانتظامها للمواطنين، والحد من الأعطال المفاجئة مستقبلاً.





وأشار بيان محافظة قنا، إلى أنه من المقرر أن يبدأ الفصل يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2026، لمدة ساعتين متواصلتين تبدأ فى الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً من نفس اليوم.



وأضاف بيان محافظة قنا، بأن قائمة المناطق المتأثرة بفصل التيار: تضم مناطق "مجلس المدينة القديم، قصر الثقافة والأمن الوطني، خلف الطوابين، شارع بورسعيد، مدرسة التجارة، الشبان المسلمين، و التأمينات"، وذلك بالإضافة إلى كافة الشوارع والمرافق التابعة لهذه المناطق.



وأهاب بيان المحافظة، قاطني المناطق المذكورة، بالإضافة إلى المستشفيات والمخابز والمصالح الخدمية، باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير احتياجاتهم الضرورية من الكهرباء خلال فترة الانقطاع وحتى عودة التيار لطبيعته.

