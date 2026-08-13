قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحريف وصل.. رسميا أحمد عبد القادر في بيراميدز
محمد رمضان يلتقي حسام حسن بعد بروفة حفله بالساحل الشمالي
زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
صدمة أمريكية.. 26 مليار دولار خسائر سنوية بسبب التحايل على رسوم ترامب
بعد السيطرة على الحريق.. مصدر أمني ينفي سقوط مصعد داخل مول أرابيلا بالتجمع
«الأنسولين حياة» هل يتوقف استيراده للأطفال؟ استغاثة للأهالي ورد حاسم من هيئة الدواء
بمشاركة أكرم توفيق.. الأهلي ينهي مرانه المسائي في إسبانيا استعدادًا لمباراة «يوروبا» غدًا
بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو
هل تتحمل إثم جرائم ارتكبت بخط هاتف مسجل ببطاقتك؟ أمين الفتوى يجيب
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير صحة قنا يؤكد أهمية توزيع القوى البشرية وفقا للاحتياجات الفعلية بالمنشآت الصحية

وكيل وزارة الصحة بقنا
وكيل وزارة الصحة بقنا
يوسف رجب

أكد الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، أهمية توزيع القوى البشرية وفقاً للإحتياجات الفعلية لكل قسم ومنشأة صحية، والإستفادة المُثلى من الكوادر المتاحة مع العمل على سد أي عجز في التخصصات الطبية والتمريضية وفقاً لإحتياجات المستشفيات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع فريق الطب العلاجي بالمديرية، بحضور الدكتور عبد الله حمدي، مدير إدارة الطب العلاجي، وبمشاركة مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية عبر تقنية «زووم» لمتابعة إنتظام العمل داخل المستشفيات ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ووجه وكيل وزارة الصحة بقنا، بمتابعة رفع درجة الإستعداد داخل المستشفيات والتأكد من تواجد وانتظام الأطقم الطبية والتمريضية والفرق المعاونة بالأقسام المختلفة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة الطبية وسرعة التعامل مع الحالات المرضية والطوارئ.

كما ناقش نبيل، موقف الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، مشدداً على ضرورة توفير الإحتياجات بصورة مستمرة ومتابعة أرصدتها بشكل دوري والتأكيد على عدم مطالبة المواطنين بشراء أي أدوية أو مستلزمات من خارج المستشفى.

وراجع وكيل وزارة الصحة بقنا، المطالبات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، مؤكداً أهمية سرعة استكمال الإجراءات ومتابعة الملفات بما يضمن حصول المرضى على الخدمات العلاجية المقررة لهم دون تأخير.

كما وجه نبيل، بالمتابعة الدورية لسجلات الطوارئ وسجلات العمليات داخل المستشفيات والتأكد من استيفائها وتحديثها بصورة منتظمة بما يضمن دقة البيانات وسلامة إجراءات المتابعة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بقنا، على الإهتمام بأقسام الكلى الصناعي ومراجعة تسجيل جلسات الغسيل الكلوي بصورة دورية ودقيقة والتأكد من إنتظام تقديم الجلسات للمرضى ودعم الأقسام بما يضمن استمرارية الخدمة المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بقنا، ضرورة المتابعة المستمرة لمستوى النظافة داخل أقسام المستشفيات ورفع كفاءة أعمال النظافة بجميع الأقسام والممرات ودورات المياه مع الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمرضى والمترددين والعاملين.

واختتم وكيل الوزارة الإجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المستشفيات ورصد أي معوقات والعمل على حلها بصورة عاجلة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

كما استعرض الإجتماع، الموقف المالي داخل المستشفيات مع التأكيد علي ضرورة المتابعة المستمرة للإحتياجات المالية والتشغيلية وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام تقديم الخدمات الصحية.
 



قنا صحة قنا وزارة الصحة التخصصات الطبية الأطقم الطبية نفقة الدولة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يفتتح أول معرض أثري مؤقت منذ إعادة افتتاحه

صدمة في إسرائيل من تعافي إيران

صدمة في إسرائيل.. مسئولون عسكريون مذهولون من سرعة تعافي إيران بعد حرب 2026 | تفاصيل

كوشنر

كوشنر يزور إسرائيل للضغط على نتنياهو بشأن “سلام غزة”

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد