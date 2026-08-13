مدير صحة قنا يؤكد أهمية توزيع القوى البشرية وفقا للاحتياجات الفعلية بالمنشآت الصحية

أكد الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، أهمية توزيع القوى البشرية وفقاً للإحتياجات الفعلية لكل قسم ومنشأة صحية، والإستفادة المُثلى من الكوادر المتاحة مع العمل على سد أي عجز في التخصصات الطبية والتمريضية وفقاً لإحتياجات المستشفيات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع فريق الطب العلاجي بالمديرية، بحضور الدكتور عبد الله حمدي، مدير إدارة الطب العلاجي، وبمشاركة مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية عبر تقنية «زووم» لمتابعة إنتظام العمل داخل المستشفيات ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ووجه وكيل وزارة الصحة بقنا، بمتابعة رفع درجة الإستعداد داخل المستشفيات والتأكد من تواجد وانتظام الأطقم الطبية والتمريضية والفرق المعاونة بالأقسام المختلفة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة الطبية وسرعة التعامل مع الحالات المرضية والطوارئ.

كما ناقش نبيل، موقف الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، مشدداً على ضرورة توفير الإحتياجات بصورة مستمرة ومتابعة أرصدتها بشكل دوري والتأكيد على عدم مطالبة المواطنين بشراء أي أدوية أو مستلزمات من خارج المستشفى.

وراجع وكيل وزارة الصحة بقنا، المطالبات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، مؤكداً أهمية سرعة استكمال الإجراءات ومتابعة الملفات بما يضمن حصول المرضى على الخدمات العلاجية المقررة لهم دون تأخير.

كما وجه نبيل، بالمتابعة الدورية لسجلات الطوارئ وسجلات العمليات داخل المستشفيات والتأكد من استيفائها وتحديثها بصورة منتظمة بما يضمن دقة البيانات وسلامة إجراءات المتابعة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بقنا، على الإهتمام بأقسام الكلى الصناعي ومراجعة تسجيل جلسات الغسيل الكلوي بصورة دورية ودقيقة والتأكد من إنتظام تقديم الجلسات للمرضى ودعم الأقسام بما يضمن استمرارية الخدمة المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بقنا، ضرورة المتابعة المستمرة لمستوى النظافة داخل أقسام المستشفيات ورفع كفاءة أعمال النظافة بجميع الأقسام والممرات ودورات المياه مع الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمرضى والمترددين والعاملين.

واختتم وكيل الوزارة الإجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المستشفيات ورصد أي معوقات والعمل على حلها بصورة عاجلة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

كما استعرض الإجتماع، الموقف المالي داخل المستشفيات مع التأكيد علي ضرورة المتابعة المستمرة للإحتياجات المالية والتشغيلية وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام تقديم الخدمات الصحية.







