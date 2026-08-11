جامعة قنا تطلق هاكثون إدارة المخلفات الجامعية

انطلقت بجامعة قنا فعاليات هاكثون ادارة المخلفات الجامعية الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع صندوق اكتشاف المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي خلال الفترة من 11 إلى 13 اغسطس 2026.، برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، وبحضور الدكتور رأفت شيبة الحمد عميد كلية الزراعة ، الدكتور عبد العزيز شيبة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، الدكتور هاني أحمد عطا الله، المدير التنفيذي لمركز اكتشاف المبتكرين والنوابغ بجامعة قنا.

وأوضح الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن هاكثون إدارة المخلفات الجامعية أحد الأنشطة الهامة التي ينظمها نادي العلوم بالجامعة بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وأن الهاكثون يتضمن مجموعة متنوعة من المحاضرات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأشار موسى، إلى أن الهاكثون يمثل فرصة مهمة أمام الطلاب للتعرف على أحدث الأساليب العلمية في إدارة المخلفات وإعادة تدويرها والاستفادة منها، إلى جانب تنمية مهاراتهم في العمل الجماعي وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات وحلول قابلة للتطبيق.

وأضاف نائب رئيس جامعة قنا، بأن الجامعة تحرص على توفير بيئة محفزة للمبدعين والمبتكرين، ودعم الأفكار الطلابية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات المتخصصين المشاركين في الهاكثون، بما يساعد الطلاب على تطوير أفكارهم وتعزيز قدراتهم في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

تضمنت فعاليات اليوم الأول محاضرة تناقش الجوانب المالية والادارية للشركات الناشئة قدمها الدكتور علاء تاج الدين محمد، الأستاذ بكلية التجارة، كما تضمنت الفعاليات محاضرة عن المعالجة البيولوجية للمخلفات قدمتها الدكتورة هويدا زكي أحمد، الأستاذ بكلية العلوم.