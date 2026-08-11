قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مد باب التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه
مفاجأة تسبق الظهور الأول .. كيف تشاهد مباراة محمد صلاح في تركيا؟
ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور
وسط انتقادات لتجاهله ضحايا الزلزال.. نتنياهو يشيد باعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان
هجوم يستهدف نقطة عسكرية لوزارة الدفاع السورية في ريف القامشلي
وشها اتنفخ شهرين | القصة الكاملة لـ تورط طبيب تجميل بعد بلاغ سيدة بالنزهة
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قنا تطلق هاكثون إدارة المخلفات الجامعية

جامعة قنا
جامعة قنا
يوسف رجب

انطلقت بجامعة قنا فعاليات هاكثون ادارة المخلفات الجامعية الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع صندوق اكتشاف المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي خلال الفترة من 11 إلى 13 اغسطس 2026.، برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، وبحضور الدكتور رأفت شيبة الحمد عميد كلية الزراعة ، الدكتور عبد العزيز شيبة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، الدكتور هاني أحمد عطا الله، المدير التنفيذي لمركز اكتشاف المبتكرين والنوابغ بجامعة قنا.

وأوضح الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن هاكثون إدارة المخلفات الجامعية أحد الأنشطة الهامة التي ينظمها نادي العلوم بالجامعة بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وأن الهاكثون يتضمن مجموعة متنوعة من المحاضرات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأشار موسى، إلى أن الهاكثون يمثل فرصة مهمة أمام الطلاب للتعرف على أحدث الأساليب العلمية في إدارة المخلفات وإعادة تدويرها والاستفادة منها، إلى جانب تنمية مهاراتهم في العمل الجماعي وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات وحلول قابلة للتطبيق.
وأضاف نائب رئيس جامعة قنا، بأن الجامعة تحرص على توفير بيئة محفزة للمبدعين والمبتكرين، ودعم الأفكار الطلابية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات المتخصصين المشاركين في الهاكثون، بما يساعد الطلاب على تطوير أفكارهم وتعزيز قدراتهم في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

تضمنت فعاليات اليوم الأول محاضرة تناقش الجوانب المالية والادارية للشركات الناشئة قدمها الدكتور علاء تاج الدين محمد، الأستاذ بكلية التجارة، كما تضمنت الفعاليات محاضرة عن المعالجة البيولوجية للمخلفات قدمتها الدكتورة هويدا زكي أحمد، الأستاذ بكلية العلوم.

قنا جامعة قنا صندوق اكتشاف المبتكرين وزارة التعليم العالي إدارة المخلفات أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

عبد الله السعيد

الزمالك يحسم جدل عبد الله السعيد .. حقيقة فسخ عقد اللاعب | خاص

ترشيحاتنا

Wi-Fi الفندق قد يكون فخًا.. كيف يستغل القراصنة الشبكات المجانية؟

Wi-Fi الفندق قد يكون فخًا.. كيف يستغل القراصنة الشبكات المجانية؟

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريًا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. تبدأ من 1500 جنيه شهريًا

كسوف الشمس

السماء تستعد لمشهد يحبس الأنفاس بعد 4 أيام.. ماذا سيحدث؟

بالصور

ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور

إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد