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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تموين قنا يضبط مخبزين لتجميع 89 بطاقة ويحرر 63 مخالفة بدشنا

بطاقات تموينية مضبوطة
بطاقات تموينية مضبوطة
يوسف رجب

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، تحت إشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، حملة رقابية مكبرة استهدفت المخابز البلدية بنطاق مركز دشنا.

 أسفرت الحملة عن ضبط مخبز بلدي مدعم لقيامه بتجميع 37 بطاقة تموينية بغرض التربح والمتاجرة غير المشروعة، كما تم ضبط مخبز بلدي آخر لتجميع 52 بطاقة تموينية لنفس الغرض.

​كما نجحت الحملة في تحرير 63 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات القياسية، وتدني مستوى النظافة بالمعدات وأدوات العجين، فضلاً عن عدم حمل شهادات صحية سارية للعمال.

​وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أنه تم التحفظ على البطاقات التموينية المضبوطة، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد أصحاب المخابز المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، وسط تأكيدات القيادة التنفيذية على تواصل الحملات لفرض الرقابة التموينية.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بإحكام الرقابة الميدانية والتموينية على كافة المخابز البلدية والمنافذ البديلة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول الدعم المباشر إلى مستحقيه.

وأكد محافظ قنا، التصدي بكل حزم لكافة صور التلاعب بالبطاقات التموينية وتجميعها، واستمرار جولات التفتيش لضمان جودة الخبز والمواصفات المقررة.


 

قنا تموين قنا بطاقة تموينية حملة رقابية مكبرة مديرية التموين جودة الخبز أخبار قنا

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