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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر يوليو 2026

التضخم
التضخم
آية الجارحي

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (289.9) نقطة لشهر يوليو 2026، مسجلاً بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره (0.1%) عن شهر يونيو 2026

اسباب إرتفاع التضخم 

ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار  الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.1%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.0%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.2%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.9%) .

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة                        بنسبة (-7.0%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-1.1%).

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.0%) لشهر يوليو 2026 مقابل (12.2%)  عن شهر يونيو 2026.

التغيــر الشهــرى (شهــر يوليو 2026 مقارنة بشهـر يونيو 2026):

سجل قسم الطعم والمشروبات انخفاضاً قدره (-0.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.1%).

. . . هذا بالرغم من  ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%). مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%). مجموعة الزيوت والدهون   بنسبة (0.2%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (0.2%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.8%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً  قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.6%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات  بنسبة (1.6%).

سجل قسم النقل والمواصلات والمواصلات  ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص  بنسبة (0.2%)،

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.2%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%).

سجل قسم الثقافة انخفاضاً قدره (-2.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-7.0%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.9%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر يوليو 2026 مقارنة بشهر يوليو 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (7.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.9%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.4%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.0%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (8.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (8.4%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (13.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (14.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (13.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (9.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (14.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (9.9%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (31.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (28.1%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (50.9%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (15.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (10.9%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (8.1%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (7.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (9.3%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات  بنسبة (21.5%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (21.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (11.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (18.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (23.9%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (10.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.6%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.6%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.4%).

سجل قسم الثقافة ارتفاعاً قدره (11.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (10.3%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (8.7%)، 

سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (20.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (22.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (15.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (364.5%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (13.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (13.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (12.8%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (11.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (14.2%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (16.2%).

التضخم معدل التضخم أسعار السلع أسعار المستهلكين التضخم الشهري التضخم السنوي

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