ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر يوليو 2026

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (289.9) نقطة لشهر يوليو 2026، مسجلاً بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره (0.1%) عن شهر يونيو 2026

اسباب إرتفاع التضخم

ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.1%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.0%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.2%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.9%) .

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-7.0%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-1.1%).

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.0%) لشهر يوليو 2026 مقابل (12.2%) عن شهر يونيو 2026.

التغيــر الشهــرى (شهــر يوليو 2026 مقارنة بشهـر يونيو 2026):

سجل قسم الطعم والمشروبات انخفاضاً قدره (-0.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.1%).

. . . هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%). مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%). مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (0.2%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.8%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.6%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%).

سجل قسم النقل والمواصلات والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)،

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.2%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%).

سجل قسم الثقافة انخفاضاً قدره (-2.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-7.0%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.9%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر يوليو 2026 مقارنة بشهر يوليو 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (7.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.9%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.4%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.0%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (8.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (8.4%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (13.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (14.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (13.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (9.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (14.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (9.9%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (31.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (28.1%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (50.9%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (15.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (10.9%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (8.1%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (7.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (9.3%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (21.5%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (21.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (11.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (18.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (23.9%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (10.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.6%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.6%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.4%).

سجل قسم الثقافة ارتفاعاً قدره (11.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (10.3%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (8.7%)،

سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (20.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (22.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (15.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (364.5%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (13.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (13.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (12.8%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (11.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (14.2%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (16.2%).