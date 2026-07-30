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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تباطؤ تضخم أسعار المنتجين في جنوب أفريقيا إلى 7.5% خلال يونيو

باطؤ تضخم أسعار المنتجين في جنوب أفريقيا
باطؤ تضخم أسعار المنتجين في جنوب أفريقيا
أ ش أ

ذكرت هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا أن معدل تضخم أسعار المنتجين تباطأ خلال شهر يونيو، ليسجل 7.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ7.8% في مايو.

وأظهرت البيانات اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين تراجع بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال يونيو، في إشارة إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار عند بوابة المصانع، وهو ما قد يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية على الاقتصاد إذا استمر هذا الاتجاه.

ويُعد مؤشر أسعار المنتجين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تقيس التغير في أسعار السلع والخدمات عند المنتجين قبل وصولها إلى المستهلك النهائي، ويُستخدم لتقييم الضغوط التضخمية المحتملة في الاقتصاد.

ويُعد اقتصاد جنوب أفريقيا الأكبر والأكثر تنوعًا في القارة الأفريقية، ويعتمد على قطاعات رئيسية تشمل التعدين والصناعة التحويلية والزراعة والسياحة والخدمات المالية.

 ويضطلع كل من الخزانة الوطنية وبنك الاحتياطي الجنوب أفريقي بدور محوري في إدارة السياسة الاقتصادية؛ حيث يتمثل الهدف الأساسي للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية قيمة العملة بما يدعم نموًا اقتصاديًا متوازنًا ومستدامًا، وذلك من خلال إطار يستهدف التضخم.

هيئة الإحصاء جنوب أفريقيا تضخم أسعار المنتجين أسعار

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