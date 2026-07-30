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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الاستثمار: إطلاق منصة رقمية لدعم المستثمرين والمصدرين

مبادرة مصر تنطلق بالتصدير
مبادرة مصر تنطلق بالتصدير
علياء فوزى

واصلت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات اليوم الثاني من مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" بمحافظة الغربية، والتي أطلقها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمس -الأربعاء- بهدف توسيع قاعدة المصدرين، وتعزيز جاهزية الشركات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، من خلال تقديم خدمات الوزارة والجهات الشريكة داخل المحافظات والتجمعات الإنتاجية.

وشهدت الفعاليات جلسة متخصصة لاستعراض "بوابة معلومات التجارة الخارجية المصرية" https://www.tradeinsights.gov.eg/ ، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، باعتبارها إحدى الأدوات الرقمية الداعمة لمنظومة التجارة الخارجية، والهادفة إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة تساعد المستثمرين والمصنعين والمصدرين على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

خطوة لدعم بيئة رقمية متكاملة للتجارة الخارجية 

واستعرضت الدكتورة شيماء حسين، مدير الإدارة العامة للنمذجة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الإمكانات التي توفرها البوابة، موضحة أنها تمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة رقمية متكاملة للتجارة الخارجية المصرية، ترتكز على المعرفة والبيانات والتكنولوجيا، وتوفر نافذة موحدة تدعم المستثمرين والمصدرين وصناع القرار، وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة اندماجه في سلاسل التجارة العالمية.

وأوضحت أن البوابة تجمع في منصة واحدة البيانات التجارية والاقتصادية المرتبطة بالأسواق الدولية، بما يشمل اتجاهات الطلب العالمي، ومؤشرات التجارة الدولية، وبيانات التجارة الخارجية المصرية، إلى جانب توفير تحليلات وفرص تصديرية محدثة وموثوقة، بما يمكن الشركات من التعرف على الأسواق الواعدة، ودراسة احتياجاتها، واتخاذ قرارات تصديرية أكثر كفاءة.

كما تناولت الجلسة آليات استخدام البوابة والاستفادة من خدماتها، واستعراض أدوات البحث والتحليل التي توفرها للمصدرين، بما يساعد الشركات على تحديد الفرص التصديرية، والتعرف على الأسواق المستهدفة، وتحليل حركة التجارة الدولية، بما يدعم خطط التوسع الخارجي للشركات المصرية.

وتأتي هذه الجلسة في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توظيف التحول الرقمي والبيانات في دعم منظومة التصدير، وتوفير أدوات عملية تساعد الشركات، 

خاصة الصغيرة والمتوسطة، على رفع جاهزيتها التصديرية، وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وتعد مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير"  إحدى المبادرات التنفيذية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للوصول المباشر إلى الشركات داخل المحافظات، وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الفنية والاستشارية والتدريبية، بمشاركة الجهات المعنية بالتصدير، بهدف توسيع قاعدة المصدرين، وزيادة مساهمة المحافظات في الصادرات المصرية، وتحويل القدرات الإنتاجية إلى فرص تصديرية حقيقية تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.

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