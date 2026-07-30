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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد : الموجة الحارة مستمرة الأسبوع المقبل

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

كشفت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن أن البلاد تتأثر حاليا بتمدد الفاصل المداري (خط التقاء الرياح التجارية الشمالية الشرقية بالجنوبية الشرقية)؛ مما يعزز امتداد منخفض السودان الموسمي نحو مصر وبالتالي ارتفاع مستويات الرطوبة الجوية وزيادة الإحساس بالحرارة الشديدة.

وأوضحت شاكر – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - أن هذا الفاصل (الذي يتحرك شمالا خلال الصيف) يتسبب في تدفق السحب الركامية من شمال السودان نحو أقصى جنوب مصر ؛ مما يسهم في تزايد فرص هطول الأمطار الرعدية على أبوسمبل وأسوان وحلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما ينشط الرياح الهابطة من هذه السحب وهو ما يثير الرمال والأتربة ويقلل مدى الرؤية الأفقية.

واستعرضت حالة الطقس بدءا من يوم غد /الجمعة/ وحتى يوم الأربعاء المقبل..قائلة إن طقس الغد سيكون مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء، خلال ساعات الصباح الباكر والليل ، فيما سيكون شديد الحرارة رطبا على أغلب الأنحاء وحار رطبا على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، لافتة إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يومي السبت والأحد المقبلين.

وتوقعت شاكر أن تسجل درجات الحرارة العظمى غدا على القاهرة الكبرى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، وعلى الوجه البحري 36 درجة والمحسوسة 38 فيما تسجل على السواحل الشمالية الغربية 31 و35 ، وعلى السواحل الشمالية الشرقية 35 و39 بينما تسجل على شمال الصعيد 38 و40 وجنوب الصعيد 42 والمحسوسة 43 درجة.

وقالت: إن طقس الغد سيشهد أيضا تكونا للشبورة المائية خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد .. لافتة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ، حيث تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 35 كم/س ؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء في المناطق المكشوفة إلا أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب – أقصى جنوب الصحراء الشرقية.

كما تنشط الرياح، وفقا لشاكر، على شواطئ السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية – بلطيم – جمصة وبعض الشواطئ المطلة على خليج السويس مما يؤدي لارتفاع الأمواج ما بين 1.5 إلى 2.25 متر .. قائلة : ستكون هناك فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى، ومدن القناة ، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

وشددت على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة ، وإتباع تعليمات السلامة على الشواطئ للحد من الآثار الناجمة عن ارتفاع الأمواج ومتابعة تحديثات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يتعلق بحالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت وحتى الأربعاء المقبلين .. قالت شاكر : إنه من المتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، حيث سيكون الطقس مائلا للحرارة رطبا نهارا ، وحار رطبا على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار فيما سيكون مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء خلال ساعات الليل.

وأشارت إلى تكون الشبورة المائية خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وقالت : سيكون هناك نشاط للرياح خلال الفترة من السبت إلى الأربعاء المقبلين على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى فيما ستكون مثيرة للرمال والأتربة يومي السبت والأحد على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتوقعت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي السبت والأحد على مناطق من حلايب – شلاتين – أبو سمبل على فترات متقطعة ؛ نتيجة لتقدم الفاصل المداري.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من السبت وحتى الأربعاء المقبلين على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستكون كالتالي : (السبت) العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة ، (الأحد) العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة ، (الاثنين) العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة ، (الثلاثاء) 37 و39 ، (الأربعاء) 37 و39 .

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية : (السبت) العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة ، (الأحد) 32 والمحسوسة 35 درجة ، (الاثنين) العظمى 31 والمحسوسة 35 درجة ، (الثلاثاء) العظمى 30 والمحسوسة 34 درجة ، الأربعاء 30 / 34 .

وبالنسبة لشمال الصعيد فهي كالتالي : (السبت) العظمى 40 والمحسوسة 42 ، (الأحد )العظمى 41 و43 المحسوسة ، (الاثنين) العظمى 41 والمحسوسة 43 و(الثلاثاء) العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة ، والأربعاء 38 و40.

أما درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المذكورة على جنوب الصعيد فهي كالتالي : (السبت) 43 والمحسوسة 44 ، (الأحد)45 العظمى والمحسوسة 46 ، (الاثنين) العظمى 45 والمحسوسة 46 ، و(الثلاثاء) العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة ، (الأربعاء) 43 و44 المحسوسة.

مركز الاستشعار الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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