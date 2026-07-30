قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة 17.. الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية - مطروح
زاد 20 جنيها .. الذهب يرتفع الآن
تلاجة المحل صعقته | توقف عضلة القلب لـ مسن في سوبر ماركت بالدقهلية
أبو العينين : نثق في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط
ليست إجبارية .. الخارجية : 400 جنيه قيمة الاشتراك السنوي في وثيقة تأمين المصريين بالخارج
الحسين الجامعي : تكلفة المرحلة الثانية لتطوير المستشفى مليار جنيه .. صور
النيران تلتهم 6 منازل وأحواش في دار السلام بسوهاج .. والحماية المدنية تتدخل
الوزراء يرصد استمرار النشاط التشغيلي بميناء دمياط بكفاءة كاملة
أخبار التكنولوجيا | أول جهاز لوحي مقاوم للماء من أبل .. خطوات عملية لإنقاذ بطارية هاتفك من الاستنزاف
أمين الإيكاو : مصر صاغت مع الشركاء رؤية موحدة لمستقبل الطيران الأفريقي
بالأسماء .. حركة تغييرات مفاجئة بخريطة قيادات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات
مصدر بالزمالك يحسم الجدل بشأن شيكابالا : لا صحة للتواصل معه لتولي منصب المدير الرياضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر.. لجنة تقنين وضع اليد تجتمع لسرعة إنجاز ملف أراضي أملاك الدولة

الأقصر تعقد لقاء اجتماع لجنة البت فى طلبات تقنين وضع اليد
الأقصر تعقد لقاء اجتماع لجنة البت فى طلبات تقنين وضع اليد
شمس يونس

عقد اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر اجتماعاً للجنة البت في طلبات تقنين وضع اليد، طبقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن سرعة إنجاز ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ملفات التقنين الخاصة بمراكز ومدن إسنا والزينية والبياضية، سواء الطلبات المحالة من القانون رقم 144 لسنة 2017 أو الطلبات المقدمة في ظل العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025، وأسفرت أعمال اللجنة عن البت في جميع الملفات المستوفاة للشروط والضوابط بالموافقة، وتم توجيه رؤساء المراكز والمدن بسرعة إخطار المواطنين الذين تم قبول طلباتهم، والتأكيد عليهم بالتوجه إلى منظومة التقنين لسداد مقدم الثمن بحساب "حق الشعب"، واستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لتحرير العقود النهائية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة التقنين على مدار الساعة، والعمل على استكمال جميع مراحل الإجراءات، بدءً من الفحص والمعاينة والتسعير وحتى العرض على لجنة البت، بما يضمن سرعة إنهاء الملفات وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين الجادين، وكذلك ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين غير الجادين في استكمال إجراءات التقنين أو سداد المستحقات، خاصة بعد صدور قرارات القبول من اللجان المختصة، والمواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التقنين وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 سيتعرضون للإجراءات القانونية المقررة، والتي قد تصل إلى استرداد وسحب الأراضي المخالفة.

وفي ختام الاجتماع، تم توجيه مناشدة عاجلة للمواطنين بسرعة استكمال إجراءات التقنين وسداد مستحقات الدولة، تجنباً لاتخاذ إجراءات الاسترداد، مؤكداً حرص الدولة على تقنين أوضاع المواطنين الجادين، وفي الوقت ذاته عدم التهاون مع غير الملتزمين حفاظاً على حقوق الدولة.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن ونواب رؤساء المراكز والمدن والضرائب العقارية والزراعة والمساحة والادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

الأقصر اخبار الأقصر محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

ترشيحاتنا

النائب محمد فاروق يوسف

برلماني يعلن تأييده للرئيس السيسي في اتخاذ ما يلزم لحماية أمن مصر القومي

مجلس النواب

نائب : بيان مجلس الوزراء عن حادث ميناء دمياط يجسد شفافية الدولة

محمد همام

الجيل : شفافية الدولة في حادث دمياط تؤكد قوة مؤسساتها

بالصور

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

المزيد