الأقصر.. لجنة تقنين وضع اليد تجتمع لسرعة إنجاز ملف أراضي أملاك الدولة

عقد اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر اجتماعاً للجنة البت في طلبات تقنين وضع اليد، طبقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن سرعة إنجاز ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ملفات التقنين الخاصة بمراكز ومدن إسنا والزينية والبياضية، سواء الطلبات المحالة من القانون رقم 144 لسنة 2017 أو الطلبات المقدمة في ظل العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025، وأسفرت أعمال اللجنة عن البت في جميع الملفات المستوفاة للشروط والضوابط بالموافقة، وتم توجيه رؤساء المراكز والمدن بسرعة إخطار المواطنين الذين تم قبول طلباتهم، والتأكيد عليهم بالتوجه إلى منظومة التقنين لسداد مقدم الثمن بحساب "حق الشعب"، واستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لتحرير العقود النهائية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة التقنين على مدار الساعة، والعمل على استكمال جميع مراحل الإجراءات، بدءً من الفحص والمعاينة والتسعير وحتى العرض على لجنة البت، بما يضمن سرعة إنهاء الملفات وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين الجادين، وكذلك ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين غير الجادين في استكمال إجراءات التقنين أو سداد المستحقات، خاصة بعد صدور قرارات القبول من اللجان المختصة، والمواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التقنين وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 سيتعرضون للإجراءات القانونية المقررة، والتي قد تصل إلى استرداد وسحب الأراضي المخالفة.

وفي ختام الاجتماع، تم توجيه مناشدة عاجلة للمواطنين بسرعة استكمال إجراءات التقنين وسداد مستحقات الدولة، تجنباً لاتخاذ إجراءات الاسترداد، مؤكداً حرص الدولة على تقنين أوضاع المواطنين الجادين، وفي الوقت ذاته عدم التهاون مع غير الملتزمين حفاظاً على حقوق الدولة.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن ونواب رؤساء المراكز والمدن والضرائب العقارية والزراعة والمساحة والادارات المعنية بديوان عام المحافظة.