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أبو العينين: القيادة السياسية قادرة على حماية أمن مصر.. ونثق في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أبو العينين: القيادة السياسية قادرة على حماية أمن مصر.. ونثق في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، دعمه الكامل للقيادة السياسية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة، بقيادتها السياسية وقواتها المسلحة وأجهزتها السيادية والشرطية، على التعامل بحكمة وحسم مع مختلف التحديات، واتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته وحماية مصالحه العليا.
 


وقال أبو العينين إن مصر دولة قوية وكبيرة تمتلك من القوة والإرادة ما يمكنها من الدفاع عن مقدراتها.

وثمّن أبو العينين البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن حادث ميناء دمياط، مشيدًا بما تضمنه من إعلان نتائج التحقيقات الأولية بكل شفافية، في تأكيد لنهج الدولة القائم على إطلاع الرأي العام على الحقائق.

وأشاد بسرعة استجابة أجهزة الدولة وتفعيل خطط الطوارئ، الأمر الذي أسهم في احتواء الموقف والحد من تداعياته.

وأدان أبو العينين الحادث بشدة، مؤكدًا أن أمن مصر وسيادتها ومرافقها الحيوية خطوط حمراء لا يجوز المساس بها.

وأضاف أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية ومؤسسات دولته، ويثق بشكل كامل في حكمتها وقدرتها على حماية الوطن وصون المصالح الإستراتيجية للدولة. 

ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الدعوات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبة ونشر الفوضي، مؤكدا أن وعي المواطنين واصطفافهم خلف دولتهم يمثلان خط الدفاع الأول في حماية أمن الوطن واستقراره.

وشدد أبو العينين، على أن مصر ستظل، بقيادتها ومؤسساتها الوطنية واصطفاف شعبها، قوية وقادرة على حماية سيادتها والدفاع عن مصالحها مهما تعاظمت التحديات.

النائب محمد أبو العينين مجلس النواب رئيس حزب الجبهة الوطنية محمد أبو العينين الأمن القومي

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