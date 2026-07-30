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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد زاده: شيكابالا مديراً رياضيا للزمالك

احمد زاده
احمد زاده
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلن الإعلامي أحمد هاني زاده أن محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الزمالك السابق، بات قريبا من تولي منصب مدير التعاقدات داخل القلعة البيضاء وذلك بتوصية من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق في خطوة قد تمثل بداية مرحلة جديدة داخل منظومة كرة القدم بالنادي.

وأوضح هاني زاده أن هناك اتصالات ومناقشات جرت خلال الفترة الماضية بشأن إسناد هذا المنصب لشيكابالا في ظل القناعة بقدرته على تقديم الإضافة مستفيدا من خبراته الكبيرة داخل الزمالك وعلاقاته القوية مع اللاعبين ووكلاء التعاقدات إلى جانب معرفته الكاملة باحتياجات الفريق الأول.

وأشار إلى أن ترشيح شيكابالا جاء بدعم من ممدوح عباس الذي يرى أن قائد الزمالك السابق يمتلك الشخصية والخبرة اللازمتين للمساهمة في إعادة ترتيب ملف التعاقدات خاصة في ظل المرحلة المهمة التي يستعد خلالها الفريق للموسم الجديد، وما تتطلبه من تدعيمات قوية وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني.

وأضاف أن إدارة الزمالك تدرس حاليًا التصور النهائي للهيكل الإداري الخاص بقطاع كرة القدم قبل الإعلان الرسمي عن أي تعيينات جديدة مؤكدا أن اسم شيكابالا يحظى بقبول كبير داخل النادي سواء لدى الجماهير أو العديد من المسؤولين لما يمثله من قيمة تاريخية ورمز كبير للقلعة البيضاء.

واختتم هاني زاده تصريحاته بالتأكيد على أن الملف لا يزال قيد الدراسة ولم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد اقتراب شيكابالا من تولي منصب مدير التعاقدات إذا تم الانتهاء من جميع الترتيبات الإدارية خلال الفترة المقبلة ليبدأ فصلا جديدا في مسيرته مع الزمالك ولكن هذه المرة من خارج المستطيل الأخضر مستفيدا من خبراته الطويلة في خدمة النادي الذي ارتبط به طوال مسيرته الكروية.

محمود عبد الرازق “شيكابالا” أحمد هاني زاده ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق

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