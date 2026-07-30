تقديرًا لتفوقهم.. تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بالإسكندرية

كرّم المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، اليوم، أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتورة نجلاء سليم وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

أبناء الإسكندرية يواصلون إثبات جدارتهم وتميزهم

وأكد محافظ الإسكندرية أن أبناء الإسكندرية يواصلون إثبات جدارتهم وتميزهم عامًا بعد عام، مشيدًا بما حققه الطلاب من نتائج مشرفة تعكس اجتهادهم وإصرارهم، وموجهًا التحية والتقدير لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ودعم كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا النجاح، كما ثمّن جهود المعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية.

وشمل التكريم أوائل الثانوية العامة، وهم يارا أيمن أحمد محمد أحمد – الحاصلة على المركز العاشر على مستوى الجمهورية (الشعبة الأدبية)، وسيف الدين وسيم مسعد حسن – الحاصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية (شعبة علمي رياضة).

كما كرّم المحافظ أوائل الثانوية الأزهرية، وهم خديجة محمد أحمد عبد اللطيف محمد، معهد فتيات الصادق الأمين، الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبي، وعمر ياسر علي عبد الهادي مرزوق – معهد محمود أبو العيون، الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبي (كفيف – ذوو البصائر).

وفي ختام التكريم؛ أعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تهانيه للطلاب المتفوقين وأسرهم، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق، وأن يواصلوا مسيرة التميز ليكونوا نماذج مشرفة تساهم في بناء مستقبل الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات.