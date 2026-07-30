بمواصفات احترافية.. إليك أفضل هواتف اقتصاديه في الاسواق

إذا كنت تبحث عن هاتف رائد بمواصفات احترافية فيمكنك التفكير في أكثر من هاتف بما في ذلك سلسلة Oppo Reno 16 وهاتف Nothing Phone (4b).

هاتف جوجل بكسل 11

ستستحوذ سلسلة هواتف جوجل بكسل 11 على الأضواء، إذ ستأتي بمعالج Tensor من الجيل الجديد، وميزات ذكاء اصطناعي مُحسّنة، ونظام كاميرا مُطوّر مع مصباح LED خلفي بتقنية Pixel Glow. كما ستُطلق شركتا Vivo وiQOO هاتفين جديدين من الفئة المتوسطة، بينما ستُطلق POCO هاتف POCO M8 Power 5G بسعر مناسب.

ستكشف جوجل عن سلسلة هواتف Pixel 11 الجديدة في حدث "صُنع بواسطة جوجل" يوم 12 أغسطس، مع بدء الطلبات المسبقة في اليوم نفسه.

ستعمل جميع هواتف سلسلة Pixel 11 بمعالج Tensor G6 الجديد، المصنّع بتقنية 2 نانومتر. من غير المرجح وجود طراز بسعة 128 جيجابايت هذا العام، حيث ستأتي الهواتف بسعة تخزين أساسية تبلغ 256 جيجابايت. كما ستوفر الهواتف كاميرا محسّنة وتقنية تصوير حسابي أفضل.

مواصفات هاتف iQOO Z11



تعتزم شركة iQOO الكشف عن هاتف iQOO Z11 كثالث هاتف ضمن سلسلة هواتفها وقد تم إطلاق هاتف iQOO Z11 بالعديد من المواصفات المختلفة كما يأتي بمعالج Dimensity 8500 وشاشة AMOLED مقاس 6.83 بوصة، وبطارية بسعة 9020 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 90 واط، بالإضافة إلى ميزات اتصال قوية. وقد يضم كاميرا خلفية مزدوجة تتكون من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل و من المتوقع أن يأتي الهاتف بسعرحوالي315 دولارًا

سلسلة هواتف Vivo V80



من المتوقع أيضاً إطلاق سلسلة هواتف Vivo V80، بشاشة مسطحة مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز ومزود بمعالج Snapdragon 7 Gen 4 بطارية أكبر سعة 7200 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 90 وات.



من المتوقع أن يأتي هاتف Vivo V80 مزودًا بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. كما يُشاع أن كاميرا السيلفي ستكون بدقة 50 ميجابكسل. ومن المتوقع أيضًا أن يضم الهاتف ماسحًا ضوئيًا ثلاثي الأبعاد لبصمات الأصابع، وهيكلًا من سبائك الألومنيوم، ومقاومًا للماء والغبار بمعيار IP69.du] من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف Vivo V80 حوالي 630 دولارًا أمريكيًا للطراز الأساسي المزود بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت.