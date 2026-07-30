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مواعيد ومقار إجراء قرعات حجز 229 وحدة سكنية بهيئة تعاونيات البناء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مواعيد ومقار إجراء قرعات حجز 229 وحدة سكنية بهيئة تعاونيات البناء

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
آية الجارحي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مواعيد ومقار إجراء القرعات العلنية للمتقدمين لحجز 229 وحدة بعددٍ من مشروعاتها.

موعد قرعة شقق هيئة تعاونيات البناء والإسكان

وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 أغسطس 2026 وحتى يوم الإثنين الموافق 24 أغسطس 2026، موضحة أنه سيتم إجراء القرعات العلنية بين المتقدمين طبقاً للمواعيد المقررة ومقر إجراء القرعة لكل مشروع، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على مواصلة جهودها لتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين، وإتاحة الفرص أمام المستحقين وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

القرعات العلنية 

من جانبه، أوضح اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن القرعات العلنية ستُجرى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وفقًا للجدول التالي:

•    مشروع القاهرة الجديدة: الأربعاء 5 أغسطس 2026، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر.

•    مشروع 15 مايو: الأربعاء 5 أغسطس 2026، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر.

•    مشروع 6 أكتوبر: الإثنين 10 أغسطس 2026، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر.

•    مشروع بدر: الأربعاء 12 أغسطس 2026، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر.

•    مشروع العاشر من رمضان: الإثنين 17 أغسطس 2026، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر.

•    مشروع بورسعيد: الأربعاء 19 أغسطس 2026، بمقر فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد.

•    مشروع السويس: الإثنين 24 أغسطس 2026، بمقر فرع الهيئة بمحافظة السويس.

وأضاف رئيس الهيئة أن المستندات المطلوبة للحضور وإتمام إجراءات الحجز تتضمن: الإقرار الوارد بكراسة الشروط بعد استيفاء جميع البيانات وتحديد المساحة المطلوب حجزها، وصورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب مع ضرورة تقديم الأصل للاطلاع، وصورة إيصال سداد جدية دخول القرعة الصادر من الهيئة طبقًا للمساحة المطلوبة، فضلًا عن توكيل حديث موثق بالشهر العقاري في حالة الحجز أو التقديم نيابة عن شخص آخر.

وشدد اللواء مهندس وليد البارودي على ضرورة التزام الحاجزين بالمواعيد المحددة للقرعات العلنية، والحضور في المكان المخصص لكل مشروع، مع اصطحاب أصول المستندات المطلوبة للاطلاع عليها، وذلك لاستكمال الإجراءات وفقًا للضوابط المعلنة.

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