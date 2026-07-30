مفتي الجمهورية يبحث مع وفد سفارة إندونيسيا تعزيز التعاون المشترك

استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الدكتور عبد المتعالي الدمياطي، الملحق التربوي والثقافي بالسفارة الإندونيسية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسات الدينية والعلمية في جمهورية إندونيسيا، وتوسيع مجالات التنسيق المشترك بما يخدم رسالة الإفتاء الرشيد، ويرسخ قيم الوسطية والاعتدال.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية أهمية توطيد التعاون العلمي والدعوي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية يمثل ركيزة أساسية لتبادل الخبرات، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، بما يسهم في خدمة المجتمعات الإسلامية، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والسلام.

من جانبه، أعرب الوفد الإندونيسي عن بالغ تقديره للدور العلمي والدعوي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مؤكدًا حرص المؤسسات الإندونيسية على توسيع آفاق التعاون مع دار الإفتاء، والاستفادة من خبراتها الكبيرة في مجالات الإفتاء وبناء القدرات والتأهيل العلمي، كما وجَّه الوفد دعوة رسمية إلى فضيلة مفتي الجمهورية للمشاركة في المؤتمر السنوي لجمعية نهضة العلماء، المقرر عقده خلال شهر أغسطس المقبل، تقديرًا لمكانته العلمية ودوره في ترسيخ منهج الوسطية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية.