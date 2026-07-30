ثروة كروية بالمجان.. 10 نجوم ينتظرون حسم مستقبلهم في الميركاتو الصيفي

رغم مرور أسابيع على انطلاق فترة الانتقالات الصيفية، لا يزال عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية دون نادٍ بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم في انتظار حسم وجهتهم المقبلة قبل غلق باب القيد خلال الأسابيع المقبلة.

فلاهوفيتش على رأس القائمة

بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات اللاعبين وقيمهم السوقية يتصدر المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش قائمة أبرز اللاعبين المتاحين مجانا بقيمة سوقية تبلغ 35 مليون يورو.

وأنهى فلاهوفيتش رحلته مع يوفنتوس بعد أربعة مواسم قضاها بقميص “السيدة العجوز” قدم خلالها مستويات متباينة قبل أن تؤثر الإصابات المتكررة خاصة في الموسم الماضي على استمراره مع الفريق الإيطالي.

محمد صلاح وسانشو ضمن الأسماء البارزة

وشهدت القائمة وجود عدد من النجوم أصحاب الخبرات الكبيرة يتقدمهم قائد منتخب مصر محمد صلاح إلى جانب الجناح الإنجليزي جادون سانشو اللذين يعدان من أبرز اللاعبين المتاحين في سوق الانتقالات الصيفية.

حضور لافت لنجوم الدوري السعودي

كما ضمت القائمة لاعبين سبق لهما التألق في دوري روشن السعودي هما الإيفواري فرانك كيسيه لاعب الأهلي السعودي السابق والبرازيلي فابينيو نجم الاتحاد حيث احتلا المركزين السابع والثامن ضمن أبرز اللاعبين المتاحين دون عقود.

ترقب لمستقبل النجوم

وتتجه أنظار الأندية إلى هذه الأسماء خلال الفترة الحالية في ظل إمكانية التعاقد معها مجانا دون دفع رسوم انتقال وهو ما يجعلها خيارات جذابة للعديد من الفرق الباحثة عن تدعيم صفوفها بعناصر تمتلك خبرات كبيرة وإمكانات فنية مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد.