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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عرض أخير وترقب كبير.. هل يرتدي محمد صلاح قميص بشكتاش؟

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي
نتيجة الثانوية العامة 2026

لا تزال صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف بشكتاش التركي مفتوحة رغم تعثر المفاوضات خلال الفترة الماضية في انتظار القرار النهائي من اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

بشكتاش يتمسك بموقفه

ووفقًا لتقارير صحفية تركية فإن إدارة بشكتاش أبلغت محمد صلاح ووكيل أعماله رامي عباس بشكل واضح أن العرض المقدم هو الأخير مؤكدة رفضها تقديم أي تنازلات إضافية سواء على المستوى المالي أو التجاري.

وأكدت إدارة النادي التركي تمسكها بالحفاظ على سياستها التعاقدية وعدم تجاوز سقف الامتيازات التي حددتها منذ بداية المفاوضات لتضع الكرة بالكامل في ملعب اللاعب وممثليه.

اهتمام أوروبي وتقييم جديد

وأشارت التقارير إلى أن موقف بشكتاش الحازم حظي بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام الأوروبية كما دفع محمد صلاح إلى إعادة تقييم موقفه خاصة بعد إبدائه انطباعا إيجابيا تجاه مشروع النادي خلال جلسات التفاوض.

الحسم خلال أيام

وبحسب المصادر ذاتها، فإن اللاعب سيحسم موقفه النهائي خلال الأيام المقبلة سواء بالموافقة على العرض أو صرف النظر عن الانتقال في ظل انتظار إدارة بشكتاش الرد الرسمي.

الصفقة لم تنتهِ بعد

ورغم تراجع فرص إتمام الصفقة مقارنة بالفترة الماضية، فإن التقارير التركية شددت على أن باب المفاوضات لم يغلق نهائيا وأن العرض الأخير لا يزال قائما في انتظار القرار النهائي من محمد صلاح ووكيل أعماله.

واختتمت التقارير بالتأكيد على أن سوق الانتقالات الصيفية لا يزال مليئا بالمفاجآت ما يجعل جميع الاحتمالات واردة حتى إغلاق باب القيد مع استمرار ترقب مستقبل النجم المصري.

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