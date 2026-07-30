علامات في الدماغ قد تكشف إصابتك بنقص فيتامين B12

يعد فيتامين B12 من أهم الفيتامينات لصحة الدماغ والجهاز العصبي، ونقصه لفترة طويلة قد يؤثر على وظائف المخ والأعصاب، خاصة إذا لم يتم علاجه.

تشمل تأثيرات نقص فيتامين B12 على الدماغ:

ضعف الذاكرة وصعوبة تذكر المعلومات.

صعوبة التركيز وتشوش التفكير.

بطء الاستيعاب وانخفاض القدرة على اتخاذ القرارات.

تقلبات المزاج مثل الاكتئاب والقلق والعصبية.

الشعور بالإرهاق الذهني وفقدان الحافز.

تنميل أو وخز في اليدين والقدمين بسبب تأثر الأعصاب.

في الحالات الشديدة أو المزمنة قد يحدث تدهور في الوظائف الإدراكية وقد تظهر أعراض تشبه الخرف، خاصة لدى كبار السن.



ومن العلامات الأخرى لنقص فيتامين B12:

التعب والإرهاق المستمر.

شحوب الجلد.

ضيق التنفس مع المجهود.

التهاب اللسان أو الشعور بحرقان فيه.



الخبر الجيد أن معظم الأعراض تتحسن عند تشخيص النقص مبكرًا وعلاجه بالمكملات أو الحقن حسب السبب، لكن تأخر العلاج لفترات طويلة قد يؤدي إلى تلف عصبي قد لا يختفي بالكامل.

إذا كنت تشكين في نقص فيتامين B12، فمن الأفضل إجراء تحليل لمستواه في الدم، مع مراجعة الطبيب لتحديد العلاج المناسب

المصدر: health line