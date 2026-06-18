استشاري تجميل: فيتامين B12 مهم لصحة الأظافر

قالت دينا يوسف استشاري التجميل، إنّ التعامل الطبي مع مشاكل الأظافر يتم بطريقة علمية تعتمد على العلاج الموضعي والفموي معاً، مؤكدة أن فكرة أن ما يوضع على الأظافر لا يؤثر على الجسم هي فكرة غير صحيحة علمياً، موضحة: «مافيش حاجة اسمها أصل أنا بحط على الأظافر فالأظافر أو بحط حاجة على شعري فمابتأثرش على جسمي، لأ طبعاً الكلام ده غير علمي تماماً».

مالتي فيتامينز

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الأطباء يستخدمون علاجات موضعية (Localized) يتم وضعها مباشرة على الأظافر لتحسين حالتها، وتشمل هذه العلاجات مواد غنية بالفيتامينات، خاصة «مالتي فيتامينز (Multi vitamins)»، بهدف تقوية الأظافر وتحسين نموها.

وأشارت إلى أن العلاج لا يقتصر على الموضع فقط، بل يشمل أيضاً أقراصاً فموية (Tablets) تحتوي على فيتامينات مهمة، على رأسها فيتامين B12، موضحة أن هذا الدمج بين العلاج الموضعي والفموي هو الأسلوب الطبي الصحيح لتحسين صحة الأظافر.

وأكدت أن الهدف من هذه العلاجات هو علاج التقصف والتشققات وجعل الأظافر تنمو بشكل صحي (Healthy)، مشددة على أن أي مادة تُستخدم يجب أن تكون ضمن إطار طبي علمي واضح.