بسمة وهبة تحذر السيدات: مش عشان تحطي مونيكير يجيلك سرطان

فاجأت الإعلامية بسمة وهبة، مشاهدي برنامجها بعرض جهاز تثبيت طلاء الأظافر الجل على الهواء مباشرة، مؤكدة أن كثيراً من السيدات يلجأن إلى هذه الوسائل سعياً وراء التجميل ومواكبة أحدث صيحات الموضة، رغم التحذيرات الصحية المتزايدة المرتبطة بها.

بطاريات الشحن المحمولة

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": «أهو الجهاز يا جماعة»، مشيرة إلى أن بعض السيدات كنّ يستخدمنه حتى خلال فترات انقطاع الكهرباء عبر توصيله ببطاريات الشحن المحمولة «الباور بانك».

وتابعت: «حبيبتي ما الست بردو بتحب إنها تتجمل، بس بردو إحنا بنخاف عليكي يا ست الستات وبنخاف على صحتك، ياختي مش عشان تحطي مونيكير يجيلك إيه سرطان؟ بعد الشر».

الزبدة ودرجات البيج

وتحدثت عن الألوان الرائجة التي تجذب النساء، مثل اللون الوردي والأصفر الزبدة ودرجات البيج المختلفة، لكنها شددت على أن الإغراءات الجمالية لا يجب أن تكون على حساب الصحة، مؤكدة أن الهدف من عرض هذه المنتجات هو توعية المشاهدات بالمخاطر المحتملة المرتبطة باستخدامها بشكل متكرر.