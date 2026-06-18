بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

شهد برنامج 90 دقيقة مشادة كلامية على الهواء بين الإعلامية بسمة وهبة والكاتب أحمد الطيب، خلال مناقشة قضية تتعلق بشوبير، بعدما اعترض الضيف على أسلوب إدارة الحوار ومقاطعته أثناء الحديث.

وخلال الحلقة، وجه أحمد الطيب حديثه إلى بسمة وهبة قائلًا: «إنتي بتقاطعيني ليه؟.. ينفع تكلمي ضيفك بالطريقة دي سبيني اكمل كلامي»، معبرًا عن استيائه من تكرار المقاطعة أثناء إبداء وجهة نظره.

من جانبها، ردت الإعلامية بسمة وهبة قائلة: «آه ينفع.. مع ألفين سلامة احنا مش في نشرة أخبار ولا راديو، ده حوار، والمطلوب أفهم وأوضح للناس، والتوضيح ده لا يعيب الحوار».

وفي رد أثار حالة من الجدل والتفاعل بين متابعي البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع المشادة على نطاق واسع، وسط تباين في الآراء بين مؤيد لطريقة إدارة الحوار، وآخرين اعتبروا أن الخلاف خرج عن الإطار المهني المعتاد في البرامج الحوارية.