وزير العدل يفتتح مجمع محاكم بورفؤاد ببورسعيد

أ ش أ

افتتح وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، ومحافظ بورسعيد إبراهيم أبو ليمون، اليوم، مجمع محاكم بورفؤاد بمدينة بورفؤاد، في خطوة تستهدف دعم منظومة العدالة وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.

وتفقد وزير العدل، يرافقه محافظ بورسعيد، عددا من أقسام وإدارات المحكمة، وقاعات الجلسات، للاطمئنان على جاهزية المبنى وانتظام سير العمل، والوقوف على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين المترددين على المحكمة.

ويضم المجمع الجديد محكمة بورفؤاد الجزئية التابعة لمحكمة بورسعيد الابتدائية التي تختص بنظر الدعاوى المدنية الجزئية وقضايا الجنح والمخالفات الواردة من دوائر أقسام بورفؤاد أول وثان وشرق التفريعة، بدلًا من انعقاد جلساتها بمحكمة بورسعيد الابتدائية.

كما يضم المجمع محكمة بورفؤاد للأسرة ومكتب تسوية المنازعات الأسرية واللذين يتبعان محكمة بورسعيد الابتدائية، ويختصان بالقضايا الواردة من دوائر أقسام بورفؤاد أول وثان وشرق التفريعة.

ويضم المبنى الجديد كذلك مقر نيابة بورفؤاد وشرق التفريعة الجزئية التابعة لنيابة بورسعيد الكلية، بعد نقلها إلى مجمع المحاكم الجديد.