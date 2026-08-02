بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشرات

أغلقت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع، اليوم /الأحد/ على ارتفاع مؤشراتها حيث ارتفع مؤشرها العام بنحو 39.78 نقطة بما نسبته 0.45% ليصل إلى مستوى 8796.46 نقطة، إذ جرى تداول نحو 211 مليون سهم عبر 13 ألفا و735 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 58.2 مليون دينار كويتي.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 22.50 نقطة بما نسبته 0.26% ليصل إلى مستوى 8759.06 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 129 مليون سهم من خلال 7085 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 21.9 مليون دينار كويتي.
وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 45.53 نقطة بما نسبته 0.49% ليصل إلى مستوى 9261.01 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 81 مليون سهم عبر 6650 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 36.3 مليون دينار كويتي.
وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 40.65 نقطة بما نسبته 0.40% ليصل إلى مستوى 10100.04 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 94 مليون سهم عبر 5023 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 16.7 مليون دينار كويتي.
وكانت شركات "الكوت" و"كفيك" و"وطنية د ق" و"الإماراتية" و"صالحية" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "المعدات" و"ميدان" و"امتيازات" و"المتكاملة" و"مشاعر" الأكثر انخفاضا.