ماذا يعني رمز الساعة في واتساب؟.. كيف تستفيد من هذه الخدمة

يعد تطبيق واتساب الأكثر استخداما حول العالم بفضل سهولة استخدامه وانتشاره الواسع، ما يجعله الخيار الأول للتواصل الدولي مقارنة بالعديد من خدمات المراسلة الإقليمية.

وإذا لاحظت ظهور رمز ساعة صغيرة بجوار بعض الرسائل في واتساب، فهذا يعني أنها رسائل مؤقتة ستحذف تلقائيا بعد مدة زمنية محددة.

وأطلقت واتساب ميزة الرسائل المؤقتة عام 2020 بهدف منح المستخدمين خيارات إضافية لحماية الخصوصية. وتتيح الميزة ضبط الرسائل، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، بحيث تختفي تلقائيا بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما، ما لم يقم أحد المشاركين في المحادثة بحفظها قبل انتهاء المدة.

وعند حفظ رسالة مؤقتة، يتلقى مرسلها إشعارا بذلك، كما يحتفظ بحق اتخاذ القرار النهائي بشأن السماح بحفظ الرسالة أو إلغائه. وتسري هذه الآلية أيضا على الرسائل التي يرسلها المستخدم إلى نفسه.

ميزة الرسائل المؤقتة

كيفية تفعيل الرسائل المؤقتة

يمكن تفعيل الميزة في المحادثات الفردية أو الجماعية عبر فتح معلومات الدردشة، ثم الانتقال إلى الإعدادات > الخصوصية > مؤقت الرسائل الافتراضي، واختيار مدة الاحتفاظ بالرسائل قبل حذفها.

كما يمكن تعيين الرسائل المؤقتة كإعداد افتراضي لجميع المحادثات الجديدة من خلال الانتقال إلى الخصوصية > مؤقت الرسائل الافتراضي في إعدادات التطبيق.

وبعد تفعيل الميزة، يمكن الاحتفاظ برسالة معينة بالضغط عليها مطولا ثم اختيار "الاحتفاظ" Keep، وتظل الرسائل المحفوظة ظاهرة داخل المحادثة، كما يمكن استعراضها جميعا من خلال قسم الرسائل المحفوظة Kept Messages في معلومات الدردشة.

وتتيح واتساب أيضا إلغاء الاحتفاظ بالرسالة، لكن خلال 25 يوما فقط من التاريخ الذي كان من المفترض أن تختفي فيه الرسالة.

وفي المحادثات الجماعية، يستطيع جميع الأعضاء تغيير إعدادات الرسائل المؤقتة بشكل افتراضي، إلا أن مشرفي المجموعة يمكنهم تقييد هذا الخيار ليقتصر على المشرفين فقط. كما أن تفعيل الميزة لا يؤثر على الرسائل التي أُرسلت قبل تشغيلها.

هل توفر الرسائل المؤقتة حماية كاملة؟

رغم أن الرسائل المؤقتة توفر مستوى إضافيا من الخصوصية، فإنها لا تمنع تماما تسريب المحتوى، فلا يزال بإمكان أي شخص التقاط لقطة شاشة أو تصوير الرسائل، كما يمكن إعادة توجيه الرسائل المؤقتة إلى محادثات أخرى قبل اختفائها.

لذلك، تنصح واتساب بعدم مشاركة المعلومات الحساسة أو الشخصية، خاصة مع الأشخاص غير المعروفين، مؤكدة أن أدوات الحماية من عمليات الاحتيال الإلكتروني لا تغني عن وعي المستخدم وحذره أثناء استخدام التطبيق.