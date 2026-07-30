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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا للتطبيق.. واتساب ويب يحقق واحدة من أكثر الميزات انتظارا

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت منصة واتساب WhatsApp، عن مجموعة جديدة من التحديثات لتجربة المكالمات الصوتية والمرئية، تضمنت إتاحة إجراء واستقبال المكالمات مباشرة عبر متصفح الويب، إلى جانب مزايا جديدة مثل نقل المكالمات بين الأجهزة، وغرفة الانتظار، وتحسين جودة الفيديو، وتقليل الضوضاء أثناء المكالمات.

وبموجب التحديث الجديد، أصبح بإمكان المستخدمين إجراء مكالمات فردية وجماعية صوتية ومرئية عبر واتساب ويب دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق سطح المكتب.

وتدعم تجربة الويب معظم الميزات المتوفرة على الهواتف، مثل مشاركة الشاشة، والتفاعلات Reactions، وسجل المكالمات، وقائمة المفضلة، وعلامة تبويب مخصصة للمكالمات، مع استمرار حماية جميع المكالمات عبر التشفير التام بين الطرفين End-to-End Encryption، ودون فرض أي رسوم إضافية أو حدود زمنية.

WhatsApp

كما أطلقت الشركة ميزة Call Transfer، التي تتيح للمستخدمين نقل المكالمة الجماعية الجارية من جهاز إلى آخر بسهولة، سواء من الهاتف إلى الكمبيوتر أو العكس، دون انقطاع الاتصال.

وأضافت واتساب أيضا ميزة Waiting Room، التي تمنح منشئ المكالمة تحكما أكبر في المشاركين، إذ يمكن تفعيل خيار "الموافقة قبل الانضمام" عند إنشاء رابط المكالمة، ليبقى المشاركون في غرفة انتظار حتى يوافق المضيف على انضمامهم.

وفي جانب جودة الاتصال، قدمت الشركة ميزة QuickHD التي تتيح تشغيل الفيديو عالي الدقة خلال الثواني الأولى من بدء المكالمة، إلى جانب ميزة إلغاء الضوضاء التي تقلل ضوضاء الخلفية لتحسين وضوح الصوت، مع إمكانية التحكم بها من إعدادات المكالمة.

وأكدت واتساب أن الميزات الجديدة بدأت بالوصول تدريجيا إلى المستخدمين حول العالم، على أن تصبح متاحة للجميع خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن واتساب يختبر حاليا تصميما جديدا لفقاعات الدردشة يمنحها مظهرا أكثر نعومة واستدارة، في خطوة تتماشى مع التحديثات البصرية الأخيرة للتطبيق.

ويظهر التصميم الجديد اختلافا واضحا مقارنة بالشكل الحالي، إذ تتميز الفقاعات القديمة بزوايا مستديرة بشكل محدود مع إطار أكثر وضوحا، بينما تأتي النسخة الجديدة بزوايا أكثر انحناء وشكل أكثر ليونة، ما يجعلها أقرب إلى تصميم فقاعات الرسائل المستخدم في تطبيق iMessage على أجهزة آيفون.

واتساب ويب مكالمات دعم الاتصال عبر الويب WhatsApp

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