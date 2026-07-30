خبير: مصر تتصدى لتكتيكات ومخططات خبيثة تستهدف نشر الشائعات والأكاذيب في المجتمع

أكد العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب، أن هناك تكتيكات جديدة في حرب المعلومات التي يتم شنها على الدولة المصرية؛ من خلال نشر الشائعات والأكاذيب وهز الثقة في مؤسسات الدولة.

وقال حاتم صابر، في حواره على قناة "الحياة"،: "مصر تتصدى لتكتيكات ومخططات خبيثة تستهدف نشر الشائعات والأكاذيب في المجتمع".

وتابع حاتم صابر: "حروب المعلومات تستهدف ضرب مصداقية التاريخ داخل المجتمع".

وأشار حاتم صابر إلى أن: "هناك سكريبت واحد يردده عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وشخصيات إسرائيلية؛ لشن الهجمات على مصر".

ولفت حاتم صابر: "فيه ناس بتنفذ أهداف العدو، والبعض يقوم بنشر الشائعات والأكاذيب بكثرة دون وعي على مواقع التواصل الاجتماعي".