برلماني: إسقاط مخططات الإخوان بعد 30 يونيو أكد قوة مصر ووحدة شعبها

أكد عبد الله حسن عضو مجلس الشيوخ، أن ما شهدته مصر عقب ثورة 30 يونيو يمثل واحدة من أصعب المراحل التي مرت بها الدولة المصرية، بعدما واجهت محاولات ممنهجة لإرباك مؤسساتها وإشاعة الفوضى، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تجاوز تلك المرحلة بفضل تماسك مؤسساتها الوطنية واصطفاف الشعب خلف قيادته.

إضعاف الدولة من خلال نشر الأكاذيب والشائعات

وقال حسن في تصريح اليوم، إن جماعة الإخوان الإرهابية راهنت على إضعاف الدولة من خلال نشر الأكاذيب والشائعات، وإثارة الفتن، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الخارجية لتشويه صورة مصر والتشكيك في مؤسساتها، إلا أن هذه المحاولات فشلت أمام وعي المواطنين وقدرة أجهزة الدولة على التعامل مع مختلف التحديات بحسم وفي إطار القانون.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن السنوات الماضية أثبتت أن الدولة لم تنشغل فقط بمواجهة التهديدات الأمنية، بل حرصت في الوقت نفسه على تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتحقيق إصلاحات اقتصادية وتشريعية، وتطوير البنية التحتية، بما عزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية بالتوازي مع الحفاظ على الأمن والاستقرار.

مواجهة الفكر المتطرف

وأوضح نائب البحر الاحمر أن مواجهة الفكر المتطرف لا تعتمد على الإجراءات الأمنية وحدها، وإنما تتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم الانتماء، ودعم المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية للقيام بدورها في حماية الشباب من الأفكار الهدامة، مؤكدًا أن بناء الإنسان يظل أحد أهم عناصر حماية الأمن القومي.

وأكد أن الحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو مسؤولية وطنية مشتركة، تستوجب استمرار التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، لمواجهة أي محاولات تستهدف أمن الوطن أو استقراره، ومواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.