محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بملفات تقنين أراضي الدولة

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل بعدد من الملفات الحيوية، وذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، وأستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير المساعد و ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وعدد من مديري الإدارات المختصة

واستعرض محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، مستجدات العمل بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب متابعة أداء المراكز التكنولوجية بالأحياء ومدينة بورفؤاد، للوقوف على معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، ومتابعة ما تم إنجازه في كل ملف

ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل، وتكثيف الجهود للانتهاء من الملفات في أسرع وقت، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات الأداء، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

توجيهات بتسريع وتيرة العمل بالمراكز التكنولوجية وسرعة الانتهاء من الملفات وفق الجداول الزمنية المحددة

كما شدد محافظ بورسعيد على أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية، وسرعة التعامل مع أية متغيرات وفقًا للقانون، إلى جانب الارتقاء بمستوى الأداء داخل المراكز التكنولوجية، وتبسيط الإجراءات، وسرعة إنجاز طلبات المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.

وأكد المحافظ، في ختام الاجتماع، استمرار المتابعة الدورية لكافة الملفات التنفيذية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق مستهدفات الدولة والارتقاء بمنظومة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.