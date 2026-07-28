الإنسان أولا.. محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم الحالات الأولى بالرعاية

يواصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، في إطار النهج الإنساني الذي تتبناه محافظة بورسعيد، تقديم الدعم والرعاية للحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتخفيف الأعباء عن غير القادرين تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن المحافظة حريصة على الوصول إلى كل من يحتاج للمساندة، أينما كان.

ويحرص محافظ بورسعيد على المتابعة المباشرة للحالات الإنسانية، والتدخل الفوري لتلبية احتياجاتها، سواء من خلال الزيارات الميدانية، أو الاستجابة للشكاوى والاستغاثات، أو توفير أوجه الدعم الاجتماعي والصحي والمعيشي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة تقديم المساندة لمن يستحقها، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن المواطن هو محور التنمية وأساسها.

تدخلات فورية لتوفير أوجه الدعم الصحي والاجتماعي والمعيشي للأسر الأكثر احتياجًا

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تتعامل مع جميع الحالات الإنسانية بمنتهى الجدية والمسؤولية، خاصة كبار السن، والمرضى، وذوي الهمم، والأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على أن العمل الإنساني يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل التنفيذي.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن «قطار الخير» سيواصل مسيرته في الوصول إلى الحالات الأولى بالرعاية بمختلف أحياء المحافظة، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لها، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تُقاس فقط بحجم المشروعات، وإنما بما تحققه من أثر إيجابي في حياة المواطنين، وبقدرة الدولة على احتواء الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.