قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 2027.. فينيسيوس وكين وفان دايك الأبرز

مع اقتراب عام 2027 ، تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لمرحلة حاسمة في ملف تجديد العقود حيث يدخل عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية العام الأخير في ارتباطهم بأنديتهم، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة تبدأ بالتجديد وتنتهي بالرحيل المجاني إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ووفقا لشبكة PlanetFootball تضم قائمة أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في صيف 2027 تشكيلة كاملة من النجوم الذين قد يشعلون سوق الانتقالات خلال الفترة المقبلة.

كورتوا.. مستقبل مفتوح مع ريال مدريد

يتصدر البلجيكي تيبو كورتوا حراسة المرمى في التشكيلة، بعدما واصل تقديم مستويات مميزة مع ريال مدريد رغم بلوغه 34 عاما.

ورغم سياسة النادي الملكي التي لا تميل إلى منح عقود طويلة للاعبين في هذا العمر فإن استمرار الحارس البلجيكي يبدو مرتبطًا بالحفاظ على مستواه الفني والبدني، خاصة بعد مواصلة حضوره بين أفضل حراس الدوري الإسباني.

كورتوا

دفاع يجمع الخبرة والصلابة

يقود الإسباني ماركوس يورينتي مركز الظهير الأيمن بعدما نجح في التحول إلى أحد أبرز اللاعبين في هذا المركز مع أتلتيكو مدريد بينما يتواجد في قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي لا يزال يمثل الركيزة الأساسية لدفاع ليفربول رغم تقدمه في العمر.

ماركوس يورينتي

إلى جانبه يحضر الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد والذي يبقى مستقبله مرتبطًا بقدرته على تجاوز سلسلة الإصابات التي أثرت على مسيرته خلال المواسم الأخيرة.

أما الجبهة اليسرى فيشغلها الإيطالي فيديريكو ديماركو أحد أبرز لاعبي إنتر ميلان بعدما فرض نفسه بين أفضل الأظهرة الهجومية في أوروبا.

فيديريكو ديماركو

رودري وفابيان رويز يقودان خط الوسط

يضم وسط الملعب الثنائي الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي وفابيان رويز، نجم باريس سان جيرمان.

ويواصل رودري الحفاظ على مكانته كأحد أفضل لاعبي الوسط في العالم، وسط تقارير متكررة تربطه بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد مستقبلًا بينما ارتفعت أسهم فابيان رويز بعد نجاحاته مع باريس سان جيرمان ليصبح هدفًا لعدة أندية أوروبية في حال عدم تجديد عقده.

رودري

هجوم ناري يتصدره فينيسيوس وهاري كين

يضم الخط الأمامي مجموعة من أبرز نجوم الكرة العالمية يتقدمهم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يبقى أحد أكثر اللاعبين قيمة في سوق الانتقالات رغم ارتباط اسمه بعدة أندية أوروبية.

فينيسيوس جونيور

كما تضم التشكيلة الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي استعاد أفضل مستوياته مع ميلان إلى جانب البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد والذي لا يزال يمثل أحد أهم عناصر الفريق.

ويقود الهجوم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الذي يواصل تقديم مستويات مميزة، ما يمنحه قوة تفاوضية كبيرة قبل دخوله العام الأخير من عقده.

هاري كين

تشكيلة النجوم المهددين بالرحيل في صيف 2027

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ماركوس يورينتي وفيرجيل فان دايك وليساندرو مارتينيز وفيديريكو ديماركو.

خط الوسط: رودري وفابيان رويز.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش وبرونو فيرنانديز وفينيسيوس جونيور وهاري كين.

وتترقب الأندية الأشهر المقبلة لحسم مستقبل هذه المجموعة من النجوم سواء عبر تمديد عقودهم أو الاستعداد لدخول مفاوضات قد تشعل سوق الانتقالات في ظل القيمة الفنية والتسويقية الكبيرة التي يتمتع بها كل منهم.