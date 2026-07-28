قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عنصر جديد.. وصول مساعد عموتة المغربي فى جهاز الأهلي
الرئيس السيسي لنظيره التونسي: مستعدون لتقديم كافة أوجه الدعم لمواجهة الحرائق
مصري ومغربي وجزائري.. الأهلي بـ ثلاثية هجومية ضاربة في الموسم الجديد
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ونظيره التونسي يؤكدان على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
في اتصال هاتفي.. وزيرا خارجية السعودية والأردن يؤكدان على حرية الملاحة البحرية
طوارئ في التعليم استعداداً لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وإعلانها للطلاب
البياع: منصة دعم المصنعين توفر دراسات جدوى بالذكاء الاصطناعي
الصناعة: تعديل قانون المجمعة العشرية لتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتحفيز الاستثمار
التنمية الصناعية: الإيجار المنتهي بالتملك يصل لـ21 سنة وبتكلفة 5% من قيمة الأرض سنويا
وزير حرب الاحتلال يأمر بتوسيع العدوان على الضفة
محافظ القاهرة يوجه بسرعة إنجاز مشروع خط مياه وإعادة تأهيل الطريق فور الانتهاء
بعد اجتماع دام لساعات.. صدام بين حسين لبيب وجون إدوارد بسبب مدرب الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 2027.. فينيسيوس وكين وفان دايك الأبرز

فينيسيوس
فينيسيوس
منتصر الرفاعي

مع اقتراب عام 2027 ، تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لمرحلة حاسمة في ملف تجديد العقود حيث يدخل عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية العام الأخير في ارتباطهم بأنديتهم، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة تبدأ بالتجديد وتنتهي بالرحيل المجاني إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ووفقا لشبكة PlanetFootball تضم قائمة أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في صيف 2027 تشكيلة كاملة من النجوم الذين قد يشعلون سوق الانتقالات خلال الفترة المقبلة.

كورتوا.. مستقبل مفتوح مع ريال مدريد

يتصدر البلجيكي تيبو كورتوا حراسة المرمى في التشكيلة، بعدما واصل تقديم مستويات مميزة مع ريال مدريد رغم بلوغه 34 عاما.

ورغم سياسة النادي الملكي التي لا تميل إلى منح عقود طويلة للاعبين في هذا العمر فإن استمرار الحارس البلجيكي يبدو مرتبطًا بالحفاظ على مستواه الفني والبدني، خاصة بعد مواصلة حضوره بين أفضل حراس الدوري الإسباني.

كورتوا 

دفاع يجمع الخبرة والصلابة

يقود الإسباني ماركوس يورينتي مركز الظهير الأيمن بعدما نجح في التحول إلى أحد أبرز اللاعبين في هذا المركز مع أتلتيكو مدريد بينما يتواجد في قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي لا يزال يمثل الركيزة الأساسية لدفاع ليفربول رغم تقدمه في العمر.

ماركوس يورينتي 

إلى جانبه يحضر الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد والذي يبقى مستقبله مرتبطًا بقدرته على تجاوز سلسلة الإصابات التي أثرت على مسيرته خلال المواسم الأخيرة.

أما الجبهة اليسرى فيشغلها الإيطالي فيديريكو ديماركو أحد أبرز لاعبي إنتر ميلان بعدما فرض نفسه بين أفضل الأظهرة الهجومية في أوروبا.

 فيديريكو ديماركو 

رودري وفابيان رويز يقودان خط الوسط

يضم وسط الملعب الثنائي الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي وفابيان رويز، نجم باريس سان جيرمان.

ويواصل رودري الحفاظ على مكانته كأحد أفضل لاعبي الوسط في العالم، وسط تقارير متكررة تربطه بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد مستقبلًا بينما ارتفعت أسهم فابيان رويز بعد نجاحاته مع باريس سان جيرمان ليصبح هدفًا لعدة أندية أوروبية في حال عدم تجديد عقده.

رودري

هجوم ناري يتصدره فينيسيوس وهاري كين

يضم الخط الأمامي مجموعة من أبرز نجوم الكرة العالمية يتقدمهم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يبقى أحد أكثر اللاعبين قيمة في سوق الانتقالات رغم ارتباط اسمه بعدة أندية أوروبية.

 فينيسيوس جونيور

كما تضم التشكيلة الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي استعاد أفضل مستوياته مع ميلان إلى جانب البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد والذي لا يزال يمثل أحد أهم عناصر الفريق.

ويقود الهجوم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الذي يواصل تقديم مستويات مميزة، ما يمنحه قوة تفاوضية كبيرة قبل دخوله العام الأخير من عقده.

هاري كين

تشكيلة النجوم المهددين بالرحيل في صيف 2027

حراسة المرمى: تيبو كورتوا 

خط الدفاع: ماركوس يورينتي وفيرجيل فان دايك وليساندرو مارتينيز وفيديريكو ديماركو.

خط الوسط: رودري وفابيان رويز.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش وبرونو فيرنانديز وفينيسيوس جونيور وهاري كين.

وتترقب الأندية الأشهر المقبلة لحسم مستقبل هذه المجموعة من النجوم سواء عبر تمديد عقودهم أو الاستعداد لدخول مفاوضات قد تشعل سوق الانتقالات في ظل القيمة الفنية والتسويقية الكبيرة التي يتمتع بها كل منهم.

كورتوا ريال مدريد النجوم المهددين بالرحيل ماركوس يورينتي ليساندرو مارتينيز رودري فينيسيوس جونيور هاري كين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

ترشيحاتنا

البابا تواضروس وآباء الكنيسة

البابا تواضروس يدشن كنيسة الـ 49 شهيدا شيوخ شيهيت بدير الأنبا مقار | صور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض توجه بتعريف المستثمرين بإجراءات استخدام النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي

قداسة البابا تواضروس

البابا تواضروس يفتتح وحدة ترميم المقتنيات الكنسية بدير الأنبا مقار

بالصور

تهديدات الانتقام تصل إلى ميلانيا ترامب.. دعاوي إيرانية لقلتها وابنها |صور وفيديو

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

محافظ الشرقية لمجلس جامعة الزقازيق: تكامل المؤسسات هو الطريق لبناء الإنسان

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

كارثة على صحتك.. أضرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة

أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..

فوائد التين الشوكى للرجال

فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال

فيديو

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

مضيفة طيران سوهاج

غلطت في الصعايدة .. القصة الكاملة لأزمة فيديو مضيفة طيران أثناء رحلة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد