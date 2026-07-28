كارثة على صحتك.. أضرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة

إعادة استخدام زيوت القلي تحمل هذه العادة آثارًا صحية سلبية على المدى القريب والبعيد.

وحذرت هيئة سلامة التغذية المصرية، من أن تعريض الزيت لدرجات حرارة مرتفعة بصورة متكررة يؤدي إلى تفكك مكوناته الأساسية وحدوث تغيرات كيميائية عميقة، ينتج عنها تكوّن مركبات قد تشكل خطرًا على الصحة، وترتبط بارتفاع احتمالات الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

وفى هذا التقرير نعرض لك أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..

أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..

1-يجعل الزيت مسرطنًا

عند إعادة استخدام الزيوت يمكن أن يؤدي طهي الطعام إلى زيادة الجذور الحرة في الجسم، والتي يمكن أن تسبب الالتهابات، السبب الجذري لمعظم الأمراض بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري، يمكن للالتهابات الشديدة في الجسم أن تقلل المناعة وتجعلك عرضة للعدوى.

2-يزيد من نسبة الكوليسترول الضار

يمكن للطعام المطبوخ بالزيت الأسود المدخن والذي يتم استخدامه وإعادة تسخينه طوال اليوم، أن يزيد من مستوى LDL أو الكوليسترول السيئ في الجسم، ويمكن أن تزيد المستويات المرتفعة من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وألم الصدر.

تجنب إعادة استخدام زيوت الطهي لتجنب المشاكل المتعلقة بالكوليسترول.

3-زيادة الحموضة

إذا أصبح الإحساس بالحرقان في معدتك وحلقك أكثر تكرارا من أي وقت مضى، فقد يكون زيت الطهي المعاد تسخينه هو السبب وراء ذلك، تجنب تناول الوجبات السريعة والمقلية، إذا كنت تعاني من حموضة أكثر من المعتاد.