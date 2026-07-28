وزير الكهرباء: توطين صناعة مهمات الطاقة ونقل التكنولوجيا الحديثة

اكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة لديها استراتيجية وخطة عمل لدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا الاهتمام الخاص بتوطين الصناعات المرتبطة بمهمات الطاقة الكهربائية في إطار الرؤية العامة لتوطين الصناعة والاستراتيجية الوطنية للطاقة وحجم الأعمال والمشروعات التى يجرى تنفيذها في هذا المجال، مبيناً الحرص على تقديم الدعم اللازم في هذا المجال، مشيرا إلى الاشتراطات والضوابط التى يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن قطاع الكهرباء يدعم التوسع فى تصنيع مهمات ومعدات الطاقات المتجددة محليا لسد احتياجات السوق والتصدير للدول المجاورة، في إطار تعزيز جهود الدولة لتوطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي، وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتوفير أحدث حلول الأتمتة والتحول الرقمي ، مضيفا ان وزارة الكهرباء تدعم النماذج والشراكات، التى تقوم على تحقيق المنفعة المشتركة، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ، مشيرا الى تهيئة المناخ الاستثماري، والبيئة الاستثمارية المصرية التى أصبحت جاذبة للاستثمارات، وكذلك عملية اعادة البناء والتحديث والتطوير التى شملت مناحى الحياة فى مصر خلال العقد الأخير.