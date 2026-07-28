أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات هبة مجدى تجمع فى عيد ميلادها الـ 38 | صور

يصادف اليوم 28 من يوليو عيد ميلاد الفنانة هبة مجدي ، التى أتمت عامها الـ38.

وتتميز هبة مجدى، بإطلالاتها المحتشمة من الفستاين أو الملابس الكاجوال وهو ما يجعل لها ستايل خاص بها.

وتميل هبة مجدي إلى وضع المكياج الهادئ فى أغلب إطلالاتها و اعتمدها على ألوان النوود ، كما تفضل عدم تغير لون شعرها .

كانت الفنانة هبة مجدي، أثارت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء إصابتها بمرض السرطان، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من جمهورها وزملائها في الوسط الفني إلى التعبير عن دعمهم لها.

وأعلنت مؤخرًا مرورها بوعكة صحية، قبل أن يطمئن زوجها الفنان محمد محسن الجمهور، مؤكدًا أن حالتها مستقرة وأنها دخلت المرحلة النهائية من العلاج، مطالبًا الجميع بمواصلة الدعاء لها.







